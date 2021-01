Suco detox com aipo: receita antioxidante que ajuda a diminuir a inflamação e pressão arterial

Nada substitui a importância dos tratamentos médicos, mas alguns hábitos saudáveis na alimentação podem contribuir bastante para manter o corpo no seu melhor desempenho todos os dias.

Este é o caso do suco detox com aipo, uma receita antioxidante que ajuda a diminuir a inflamação e pressão arterial, reduzindo a glicose, os lipídios do sangue, o que pode fortalecer o coração, segundo um estudo Universidade de Ciências Médicas do Curdistão.

Para o Dr. Axe, a bebida baixa em calorias também ajuda a manter o corpo hidratado e pode ser uma ótima forma de começar o dia.

Confira a receita de suco detox com aipo:

INGREDIENTES

3 ou 4 talos de aipo lavados e sem as folhas.

1 maçã verde

1 pedaço de gengibre

Adicione um pouco de água ou gelo. Vegetais como o espinafre, couve ou pepino ajudam a turbinar ainda mais a bebida.

MODO DE PREPARO

Bata tudo em um liquidificador até obter uma mistura homogênea.