Nova função liberada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp nesta semana

O WhatsApp está lançando a possibilidade de visualizar os adesivos com estrela (marcados como favoritos) na versão Web /Desktop.

Para isso, é preciso que as últimas atualizações do app para Android/iOS estejam instaladas (de acordo com o sistema operacional).

Antes da novidade, não era possível visualizar na versão Web /Desktop (stickers favoritos).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a liberação ocorre de forma gradativa para os usuários. Confira postagem:

⭐️ WhatsApp Web 2.2100.4: what’s new?

WhatsApp is rolling out the possibility to view starred stickers within WhatsApp Web/Desktop, if the latest WhatsApp for Android/iOS updates are installed!https://t.co/rp3cE2gTgk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 14, 2021