Free Fire: Finais do Majestade do Solo acontecem neste fim de semana na BOOYAH!

Realizada pela BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, a competição Majestade do Solo de Free Fire terá suas finais neste fim de semana, dias 16 e 17 de janeiro, a partir das 13h.

“Após a fase de classificação, realizada em dezembro, a competição chega na reta final com nomes conhecidos do cenário de Free Fire, como Patrick "Nativa", atleta do Cruzeiro e campeão do Rei do Solo, primeira edição do campeonato”, detalhou.

Ao todo, quase 7 mil jogadores se inscreveram para disputar a premiação de R$ 16 mil e, claro, o título de melhor jogador(a) em modo solo.

Com informações da Garena

