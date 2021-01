O Adobe Flash não conta mais com suporte oficial. A assistência ao produto finalmente terminou em 1º de janeiro de 2021.

Conforme revelado pela Kaspersky, os navegadores não exibirão mais o conteúdo restante em Flash.

“Ninguém deve usar a tecnologia descontinuada, e todos os sites que ainda a usam precisam de uma atualização”, detalhou.

Ao declarar o fim do Flash, a Adobe se comprometeu a parar de atualizá-lo. Quaisquer novas vulnerabilidades permanecerão abertas.

Ainda de acordo com as informações, remova o plugin do Flash do seu navegador, caso ainda não o tenha feito, e esqueça essa tecnologia para sempre.

Com informações da Kaspersky

