Vitamina rosa para melhorar a saúde da pele; também ajuda a saciar a vontade de doce

Receitas gostosas e doces também podem ajudar a promover a saúde da pele, hidratação e melhora do sistema imunológico. Por isso, trazemos hoje uma vitamina rosa deliciosa que pode contribuir para uma dieta mais saudável.

De acordo com o Dr. Axe, essse smoothie é um dos mais saborosos e atua também como desintoxicante do corpo livrando o corpo do excesso de água e fluidos que causam inchaço.

Confira a receita da vitamina rosa hidratante:

Mais receitas:

INGREDIENTES

2 xícaras de melancia (fresca ou congelada)

1 banana

½ xícara de morangos congelados

1 xícara de iogurte natural ou de coco

1 colher de sementes de chia (opcional).

MODO DE PREPARO

Coloque todos os ingredientes no liquidificador com alguns cubos de gelo e bata até alcançar uma mistura homogênea.