Tecnologia: Atualizações do Chrome e do Firefox corrigem falhas de segurança graves

Novas atualizações recentes do Chrome e do Firefox corrigem falhas de segurança graves, de acordo com informações divulgadas pela ESET.

“O Google e o Mozilla estão solicitando aos usuários que atualizem seus navegadores e corrijam algumas vulnerabilidades graves no Chrome e FirefoxW, detalhou.

Caso sejam exploradas, as falhas podem permitir que atacantes assumam os sistemas dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, é importante destacar que até o momento nenhuma das vulnerabilidades foram exploradas em campanhas criminosas.

