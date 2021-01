Novo recurso misterioso do aplicativo WhatsApp que será liberado em breve para os usuários

O WhatsApp acaba de enviar uma nova atualização para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.21.2.2.

Como revelado pelo site WABetaInfo, a plataforma trabalha no recurso ‘Read Later’ (Leia mais tarde – em tradução livre).

A novidade é uma substituição/melhoria dos ‘Chats Arquivados’, disponível atualmente para os usuários.

Como a melhoria, quando um chat é adicionado ao arquivo, o usuário não recebe notificações já que todos são silenciados automaticamente, a fim de reduzir as interrupções.

Nesta atualização, mesmo que o recurso ainda não esteja disponível nativamente, o WhatsApp está aprimorando esta seção, indicando qual é o propósito de ‘Ler mais tarde’ com uma mensagem.

Se o usuário não gosta de ‘Ler mais tarde’ e deseja “arquivar” para a funcionalidade antiga, poderá fazer isso em Configurações de bate-papo do WhatsApp.

Ainda de acordo com as informações, o recurso ainda está em desenvolvimento e estará disponível no futuro. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.2.2: what’s new? WhatsApp is improving "Read Later", the replacement of Archived Chats available in a future update.https://t.co/x6Q7Luj6Wx — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 12, 2021

