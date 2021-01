Tecnologia: Samsung apresenta Galaxy A02s e Galaxy A12 no Brasil

A Samsung apresentou nesta terça-feira (12) os novos Galaxy A02s e Galaxy A12 no Brasil. Como revelado, os novos smartphones contam com tela de 6,5 polegadas, com resolução HD+ (720×1600).

“Assim, permitem que as pessoas desfrutem de uma experiência mais imersiva, seja assistindo a um filme, uma série, capturando imagens, gravando vídeos ou navegando pelas redes sociais. Também para aumentar a imersão no consumo de conteúdo, há tecnologia de som Dolby Atmos, para uma experiência de áudio 3D”, detalhou.

O Galaxy A12 oferece, também, um conjunto quádruplo de câmeras, possibilitando fotos e vídeos em alta resolução e com lentes específicas para diferentes situações.

Reprodução

“Na parte traseira, há um sensor principal de 48 MP, uma câmera ultra wide de 5 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º), uma lente macro de 2 MP para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 2 MP para profundidade, gerando as imagens com o Foco Dinâmico. Já na parte frontal, uma câmera de 8 MP com foco dinâmico, garante selfies em ótima resoluçã”, detalhou.

O Galaxy A02s, por sua vez, tem câmera frontal de 5 MP. Na parte traseira, há três sensores de 13 MP (principal), 2 MP (macro) e 2 MP (profundidade).

Ainda de acordo com as informações, eles contam com as maiores baterias já inseridas em smartphones da linha Galaxy A: 5.000 mAh. Os dispositivos oferecem, também, carregamento rápido de 15W.

O Galaxy A12 conta com processador octa-core, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento (podendo ser expandida com cartão MicroSD, vendido separadamente, de até 1TB), enquanto o Galaxy A02s tem processador octa-core, 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento.

“Em quatro versões de cores (preto, branco, azul e vermelho), o Galaxy A12 estará disponível a partir desta semana em lojas físicas e online da Samsung e em redes varejistas parceiras, com preço sugerido de R 1.799,00. O Galaxy A02s estará disponível em preto, azul e vermelho, a partir da próxima semana, com preço sugerido de R$ 1.399,00”, completou.

Com informações da Samsung

