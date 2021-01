Game PUBG MOBILE recebe runas com poderes especiais na atualização 1.2

Poderes místicos chegam ao PUBG MOBILE por meio da nova atualização 1.2. A partir desta terça-feira (12), o mapa de Erangel recebe runas especiais de outro mundo que concederão poderes especiais aos jogadores.

Conforme revelado, também está disponível uma nova versão do rifle de assalto FAMAS, com munição 5.56mm e recuo reduzido.

Nesse novo modo com temática rúnica, jogadores poderão experimentar uma versão inédita de Erangel, onde poderão escolher uma entre três runas de energia.

These are the only notes worth taking today 🤷‍♂️📓 Our new Version 1.2 Patch features Runic Power Mode, Honor building in Metro Royale, a Cheer Park Runic Power Themed Event, Power Armor Mode, and FAMAS rifle 🌬️🔥🎡🛡️🔫

Download the update today! ⬇️🔗 https://t.co/Ih2lXMaCCr pic.twitter.com/ZeMBVp5GpJ

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) January 12, 2021