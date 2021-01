8 produtos 2 em 1 que vão facilitar a sua vida e economizar um espaço

Jogo de xadrez com kit para vinho, esfregão com spray de limpeza, notebook que vira tablet, sanduicheira que tem chapa de grill… Esses são apenas alguns exemplos de produtos para casa ou uso pessoal que podem ser multitarefa (assim como nossos celulares virarão faz tempo).

Entre as vantagens estão a possibilidade de fazer duas ou mais atividades ao mesmo tempo e ainda economizar espaço na casa. Acessórios como esses estão se tornando uma tendência e têm sido cada vez mais comercializados. Selecionamos 8 produtos 2 em 1 (ou mais do que isso) que estão entre os mais vendidos no site de comércio eletrônico da Amazon Brasil. Confira:

1. Mop Spray 2 em 1 – Compre a partir de R$ 99,99.







Este mop spray tem um reservatório para adicionar o produto de limpeza desejado e vem com dois tipos de bases, uma para limpar pisos e outra para janelas, boxes e outras superfícies com facilidade. Além disso, o refil é de microfibra, vai na máquina de lavar e pode ser substituído quando estiver no fim da vida útil.

2. Moedor Manual 2 em 1 de Sal e Pimenta – Compre a partir de R$ 60,00.







Este moedor em aço inox escovado, que tem dois compartimentos independentes para sal e pimenta (ou o tempero em grão que preferir).

3. Aspirador de Pó Ciclônico 2 em 1 – Compre a partir de R$ 227,91.







Este aspirador de pó da Black+Decker que pode ser usado na vertical ou como aspirador portátil de mão.

4. Notebook 2 em 1 Dell Inspiron – Compre a partir de R$ 3.300,00.







Este notebook da Dell tem tela touch de 14 polegadas, para ser usado também como um tablet. Processador: 8ª Geração Intel Core i3-8145U (4MB Cache, 2.1 GHz até 3.9 GHz). Tela HD (1366×768) de 14 polegadas sensível ao toque (Touchscreen).

5. Jogo para Vinho com Xadrez – Compre a partir de R$ 97,95.







Este tabuleiro de xadrez vem com um kit para vinhos composto por um anel salva gotas, um termômetro, um saca rolha e um salva gotas em forma de bico.

6. Ferro de Passar 2 em 1 – Compre a partir de R$ 139,79.







Este ferro de passar da Hamilton Beach também funciona como ferro e como vaporizador vertical, para passar suas roupas direto no cabide.

7. Grill Multiuso Chapa Dupla – Compre a partir de R$ 189,90.







Uma sanduicheira que ao mesmo tempo tem a chapa de cima que pode ser aberta e virar um grill duplo para fazer hambúrgueres e outros alimentos com facilidade.

8. Multiprocessador 4 em 1 Philips Walita – Compre a partir de R$ 219,90.







Este multiprocessador da Philips Walita vem com diferentes lâminas e acessórios para ser usado como liquidificador, ralador, triturador e fatiador.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.