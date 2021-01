Qual é o número que mais atrai a sorte para os chineses

Todas as culturas possuem superstições e a chinesa não só não fica de fora, como é uma referência para práticas no mundo todo.

De acordo com o portal China Highlights, o número de maior sorte para os chineses é o 8, por isso ele é escolhido para números de casas, carros ou até situações mais triviais.

Este número está associado a com riqueza e sorte, mas além de estar ligado com o desenvolvimento econômico e lucros, também representa a perfeição.

Confira mais:

As cerimonias dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, por exemplo, começaram exatamente aos 8 minutos e 8 segundos após as 20 horas do dia 8 de agosto, o 8º mês do 8º ano do século XXI. A expectativa era de ganhar o máximo dessa competição global e obter sucesso para o país.