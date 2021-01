Os signos que mais valorizam pessoas comprometidas entre quatro paredes

Alguns signos do zodíaco são muito sexuais e ficam muito mais interessados em pessoas que são comprometidas entre quatro paredes. Confira quais são:

Áries

O ariano fica ainda mais interessado quando alguém demonstra que o acompanha na intensidade e desejo. Eles não se satisfazem facilmente e tendem a colocar a vida sexual como um dos pilares mais importantes do relacionamento.

Touro

O taurino é muito amoroso e também expressa sua sexualidade constantemente. Sua paixão é alimentada pelo contato físico e pessoas empenhadas contribuem para que eles fiquem ainda mais envolvidos, afinal, consideram que essa também é uma forma de ser reciproco.

Leão

O leonino gosta de se sentir desejado e pode ter muito a oferecer neste quesito, por isso também adora receber. Ele é intenso e fica ainda mais motivado quando as pessoas não poupam esforços para aumentar a conexão mais e mais, especialmente a partir da intimidade.

Confira mais sobre os signos:

Escorpião

Por vezes o escorpiano se compromete a moda antiga e o desejo no início dos relacionamentos é extremamente importante. Ele gosta de iniciar tudo com chamas bem altas e dá muito valor à química que é construída com o parceiro ou parceira. Este signo nunca perde a sensualidade e o interesse pela intimidade.

Sagitário

O sagitariano busca companheiros para todas as horas e que também estejam bem dispostos. Ele é ardente e encara a intimidade como um gesto que não deve faltar, pois com ele os momentos são aproveitados e rendem descobertas que fazem a toda diferença no seu interesse.