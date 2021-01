Fique atento! Alerta sobre golpes relacionados à vacina contra a Covid‑19

Alerta sobre ataques de ransomware, golpes e outros crimes cibernéticos que tentam explorar a distribuição de vacinas contra a Covid-19.

Apesar do Brasil ainda não contar com um calendário de vacinação contra a Covid-19, cibercriminosos estão tentando lucrar com a distribuição de vacinas pelo mundo. As informações foram compartilhadas pela ESET.

“Nos últimos meses, empresas farmacêuticas, pesquisadores e organizações envolvidas com o armazenamento e transporte de vacinas foram alvos de vários grupos de espionagem cibernética”, detalhou.

O alerta do FinCEN também destaca um golpe que promete a venda de vacinas não aprovadas e comercializadas de forma ilegal ou a venda de falsas versões de vacinas aprovadas.

Como ficar seguro?

Para começar, tenha cuidado com comunicações não solicitadas que oferecem alguma vacina, especialmente em troca de comissões ou de seus dados pessoais.

Ainda de acordo com a ESET, verifique fontes oficiais para obter informações atualizadas sobre a distribuição da vacina contra a Covid-19.

“Evite clicar em qualquer link ou baixar qualquer anexo em e-mails ou mensagens que surjam do nada de fontes desconhecidas”, completou.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: