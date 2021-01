Suco detox para combater alergias e aumentar as defesas do organismo

As alergias respiratórias podem gerar espirros, tosses, irritação e dificuldades para respirar que incomodam bastante. No entanto, um suco detox pode ajudar a amenizar os sintomas e aumentar a defesa do organismo.

De acordo com o Dr. Axe, essa receita também tem um grande poder antioxidante e apoia as defesas imunológicas naturais do seu corpo com a vitamina C.

Confira a receita de suco detox de limão e gengibre para alergias:

Confira mais notícias:

INGREDIENTES:

1 pedaço de gengibre

1 limão

3 dentes de alho

1 pepino

INSTRUÇÕES:

Adicione todos os ingredientes ao espremedor de vegetais ou liquidificador, bata e consuma imediatamente.