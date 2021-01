Cientistas criam lentes de contato que dão ‘zoom’

O fim dos óculos bifocais pode estar mais perto do que imaginamos. Engenheiros da Universidade da Califórnia e do Harbin Institute of Technology, da China, inventaram uma lente de contato capaz de dar ‘zoom’, como a lente de uma câmera.

De acordo com especialistas, são lentes robóticas moles que reagem a estímulos elétricos gerados pelos músculos oculares e podem ampliar a imagem apenas com o movimento dos olhos.

O protótipo desenvolvido faz com que a lente se deforme com uma piscada dupla e altere sua distância focal em até 30%.

A nova lente, que ainda está em fase de pesquisa e deve demorar alguns anos para ser comercializada, “tem potencial para ser usada em próteses visuais, óculos ajustável e robótico controlado remotamente", disse o engenheiro do Departamento de Mecânica e Engenharia Aeroespacial da Universidade da Califórnia, Jinrong Li, que lidera a pesquisa. (Com 24h)