Cheirar o parceiro ajuda a reduzir o estresse, diz estudo

Um estudo feito com 96 casais heterossexuais mostrou que mulheres que sentiram o cheiro de seus parceiros tiveram os níveis de cortizol, o hormônio do estresse, reduzidos.

Os pesquisadores pediram que os homens vestissem uma camiseta por 24h sem usar nenhum tipo de perfume que alterasse o cheiro natural do corpo.

Em seguido, foram dadas às parceiras duas camisas, uma usada pelo marido e outra por um estranho, pra que cheirassem.

Os pesquisadores constataram que os níveis de estresse das mulheres aumentavam quando cheiravam a camisa de estranhos e diminuíam com o cheiro dos parceiros.

Os estudos foram realizados apenas com mulheres porque elas possuem maior capacidade olfativa do que os homens, mas os pesquisadores acreditam que os homens devem ter a mesma reação.

O estudo foi publicado no Journal of Personality and Social Psychology. (Com 24h)