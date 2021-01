Os signos que tentam controlar a vida das pessoas ao seu redor

Alguns signos do zodíaco podem ter características voltadas para a manipulação e tendem a controlar a vida das pessoas ao seu redor para chegar onde desejam. Confira quais são:

Touro

O taurino tem uma tendência a ser teimoso e querer as coisas do seu jeito, o que pode acabar exercendo controle sobre a vida das pessoas ao seu redor. Nem sempre ele faz isso de forma sútil e acaba afastando gente que gosta dele, mas não deseja fazer tudo como ele manda. Sua opinião é forte, mas ignorar o desejo dos outros não ajuda em nada.

Câncer

O canceriano está acostumado a buscar um lugar importante entre aqueles que considera sua família e pode estender isso para as outras pessoas ao seu redor. Ele gosta de participar de todas as decisões e tende a controlar as coisas a seu favor com estratégias emocionais. Por vezes, ele usa o autoritarismo e dominação de forma sútil, mas que não deixa de ser uma atitude manipuladora.

Leão

O leonino é muito consciente do que deseja e pode tentar controlar as pessoas para conseguir o que busca. Ele sabe como fazer isso sem manchar sua reputação, mas tende a deixar o drama tomar conta e acaba se entregando. Isso tende a aumentar quando o leonino é convencido o suficiente para não olhar o outro como seu igual, desejando mais poder e dominação.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito ciumento e manipulador com as pessoas ao seu redor, o que o leva a ter atitudes controladoras. Por vezes, este signo naturaliza e justifica esse tipo de comportamento quando é confrontado, se resistindo a mudar. Por ser sensível, pode ser especialista em chantagens emocionais.