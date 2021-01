Os signos que devem ter cuidado com desentendimentos no amor e pessoas do passado

Alguns signos do zodíaco podem entrar em algumas situações complicadas neste fim de semana como desentendimentos no amor ou a volta de amores do passado. Confira quais são:

Gêmeos

Sentimentos pesados podem trazer dificuldades para a vida amorosa de alguns geminianos, que também tendem a ficar indecisos entre duas pessoas. Chegou a hora de ser mais realista e descobrir o que você realmente deseja antes de entrar em conflitos para evitar tomar decisões necessárias apenas por você mesmo. Conheça o que você sente!

Leão

Algumas oportunidades podem surgir, mas os sentimentos ficam mais intensos. É preciso ter cuidado com desentendimentos que podem ser alimentados pela raiva e tendem a aumentar em proporções perigosas se você não manter a calma. O equilíbrio emocional será fundamental para que tudo termine bem.

Aquário

Não será fácil olhar para trás durante este fim de semana e alguns assuntos complexos podem voltar. É possível que um ex-parceiro também reapareçam. É melhor dar uma trégua nos conflitos e olhar as coisas de forma mais prática, não dando palco para dramas. Apenas seja honesto com os sentimentos e não fuja da realidade, resolvendo tudo com maturidade.

Peixes

Dramas antigos e pessoas do passado tendem a preocupá-lo. Algumas situações voltam para ter uma resolução adequada. É melhor superar e não acreditar que o passado se repetirá novamente. Conecte-se com novas oportunidades e invista em buscar suas próprias verdades.