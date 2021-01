Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 8 a 10 de dezembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Fim de semana de decisões muito importantes para crescer financeiramente e alcançar a prosperidade pela qual luta. Você receberá ou proposta para um negócio que pode ser muito positivo.

Serão dias de muita estabilidade para os casais e os solteiros podem ver um amor muito compatível chegar. Pague suas dívidas e tente não gastar demais em 2021.

Não tenha medo do os outros dirão e ouse ser autêntico em tudo o que fizer. O início do ano é ideal para planejar uma vida mais saudável e com exercícios.

Cuidado com problemas de infecção de garganta, pois este é seu ponto fraco. A sorte chega com os números 07 e 66. Use muito a cor azul para atrair boas vibrações.

Touro

Três dias de mudanças muito fortes em sua vida pessoal. Este será um ano de transformação e é preciso estar ciente de todas as energias que estarão ao seu redor. Abra bem os olhos!

O taurino é muito valente e não se arrepende de suas decisões, mas nestes momentos não hesite em pedir conselhos e pensar duas vezes antes de avançar em situações muito importantes.

Não tente fingir ser quem não é e explore ao máximo as qualidades da sua personalidade, pois assim você cativa as pessoas. Em questões de saúde, você deve cuidar ter mais atenção com as alergias.

A sorte chega até você no dia 9 de janeiro com os números 03 e 29. O azul claro atrai paz. Você deve controlar seu mau humor e não se sobrecarregar com energias ruins que não são suas. Não tenha preguiça de voltar a cuidar da saúde, especialmente física.

Gêmeos

Ano de avançar em questões trabalhistas. Tente ser mais carismático e fortalecer suas relações nestes ambientes. Cursos de idiomas ou importantes para a sua carreira podem abrir portas importantes.

Você tem que aprender a ser mais paciente com seu parceiro e não gerar problemas por ciúmes. A sorte chega até você no dia 8 de janeiro com os números 03, 21 e 80. Use a cor vermelha para atrair mais abundância.

Suas ideias mudam constantemente, então você deve tentar ser mais estável em seus planos para que eles se materializem e tenham sucesso.

Você terá a oportunidade de fazer uma viagem a trabalho, mas poderá aproveitá-la para relaxar. Tente não contar mentiras, impressionar os outros nem sempre é preciso.

Câncer

Você faz pagamentos de dívidas e tenta começar o ano economizando para atingir seus objetivos. Viagens podem ser planejadas. Mudanças importantes em sua vida profissional estão ocorrendo e aumento ou uma promoção pode chegar.

Você terá sorte com os números 03, 28 e 77. Serão dias de muita paixão ao seu redor e para sair com pessoas muito compatíveis. Apenas deixe fluir e aproveite o momento sem pressão.

Você é uma pessoa muito vaidosa que sempre quer chamar a atenção, mas também deve se lembrar de não se destruir pela inveja. Cuide mais da sua saúde ou animo que tudo ficará bem.

Lembre-se que o seu lado negativo é a falta de disciplina, então tente combater isso e atingir seus objetivos este ano com inteligência, perseverança e entusiasmo. Em breve você alcançará o sucesso.

Leão

Neste final de semana você terá pressa para resolver pendencias do ano passado. Apenas tente não se esforçar muito em vão e planeje melhor seus objetivos para que tudo dê certo.

A melhor coisa que você pode fazer atualmente é começar a economizar para que 2021 seja um ano financeiramente mais estável.

Você é idealista, bem-sucedido e líder, por isso recomendo que tome atitudes para se preparar na carreira e abrir as portas do sucesso.

Um amor proibido e cheio de paixão entra em sua vida, mas você deve manter os pés no chão para não tomar atitudes destrutivas. A sorte chega até você com os números 01 e 29. Use o branco mais para atrair abundância.

Lembre-se de que a vida é sobre experimentar emoções e criar novas maneiras de se divertir, então não desanime e comece a viver intensamente, mas sempre cuidando de si mesmo.

Virgem

Fim de semana positivo em todos os sentidos e novas oportunidades de emprego podem surgir em sua vida. Não atrase mais o início de uma vida saudável e comece a se cuidar melhor para ter mais energia e animo.

Você aproveita ofertas para comprar algo desejado, mas deve evita gastar com coisas que não precisa. Um amor proibido o procura, mas você não deve esperar futuro nesse relacionamento.

A sorte chega até você no dia 10 de janeiro com os números 06, 07 e 64. Use muito a cor laranja para ter mais abundância. Fique de olho nas oportunidades.

Libra

Nesta sexta-feira você coloca muitas coisas em ordem e as oportunidades importantes de crescimento no trabalho podem surgir em breve. É preciso estar preparado.

Seus números da sorte são 03 e 29. Tente pintar ou mover a mobília para que as energias positivas fluam mais facilmente em sua casa. Tenha cuidado com os problemas de ansiedade e procure um especialista se for possível para viver melhor.

Pode ser difícil demonstrar os sentimentos no relacionamento, mas é preciso tentar ser mais afetuoso para que tudo corra bem.

Lembre-se de que você é difícil de domar e isso lhe traz alguns problemas, inclusive no trabalho, então tente controlar seu temperamento para que seus chefes vejam apenas seus méritos.

Escorpião

Energias intensas pedem que você não se afete por provocações dos seus colegas de trabalho. Resolva os problemas que surgirem em seu caminho sem ficar chateado ou com raiva.

Seu signo é muito vaidoso e este ano será repleto de eventos importantes; seja responsável com a sua saúde e evite dietas que podem fazer mal para a saúde.

Você terá sorte com os números 09 e 88. Use mais o azul e branco em suas roupas para atrair energias positivas. Serão dias de muita paixão com o seu parceiro. Para os solteiros, chegará um amor do signo de Áries, Leão ou Sagitário que será muito compatível.

Seja forte contra as tentações de recair em vícios, lembre-se que você pode sempre socializar e se divertir sem ter que exagerar.

Sagitário

Sua perseverança o ajudará a alcançar metas importantes em 2021. Se não está bem com seu parceiro, é melhor dar um tempo e procurar uma pessoa mais estável para ajudá-lo a realizar os objetivos que tem em mente.

Você recebe a proposta para mudar de emprego com melhores condições que não poderá rejeitar. Pague suas dívidas e comece a economizar para realizar seus sonhos.

A sorte chega no dia 9 de janeiro com os números 00 e 18. Procure usar mais o azul para estimular a abundância.

Lembre-se que seu signo pode ser muito dramático e também cai em tristezas, por isso recomendo leve uma vida mais saudável e equilibrada, cuidando do corpo e da mente para ficar mais estável emocionalmente e com energia.

Capricórnio

As energias positivas se multiplicam na sua vida. Seu signo é muito explosivo por natureza e isso afeta muito sua vida amorosa e familiar, então comece a se controlar para não dizer coisas das quais você pode se arrepender mais tarde.

Alguém do signo de Áries ou Libra vai entrar em sua vida e pode ser o inicio de um relacionamento amoroso, mas lembre-se de que você não pode forçar nada e é melhor que as coisas fluam sozinhas.

Você terá sorte com os números 04 e 39. Use mais a cor vermelha. Você recebe uma proposta de trabalho muito atraente e não deve hesitar. É o momento ideal para analisar os pontos fracos de sua personalidade para mudar e crescer.

Aquário

Sexta-feira de muitas surpresas. Uma proposta para um novo emprego mais bem remunerado e que o deixará muito feliz pode surgir. Momento de ser constante e disciplinado em tudo que você propõe para assim alcançar seus objetivos.

No amor, pessoas muito importantes podem surgir e você terá que seguir seu coração para tomar a decisão certa. A sorte chega no dia 9 de janeiro com os números 13, 15 e 20. Use mais o azul e o vermelho para atrair mais abundância.

Na saúde, você deve cuidar dos seus pontos fracos que são a coluna e os ossos. Cuide mais da sua alimentação e pratique exercícios com responsabilidade para não ter problemas.

Peixes

Fim de semana de sorte. Você pode ser um grande líder no trabalho e não deve ter medo disso. Tente usar mais o branco para atrair sorte e confiança.

Se está iniciando um relacionamento amoroso, lembre-se de levar as coisas com calma e sem ciúmes infundados para que tudo dê certo. Você terá a sorte com os números 02 e 89.

Cuida da sua saúde e fique atento ao que sente. Lembre-se de que sua energia é tão forte que é sempre perceptível, por isso mantenha-se bem emocionalmente.

Não se deixe enganar por pessoas que só querem usá-lo, lembre-se que você deve ser valorizado e seus esforços também devem ter um preço, especialmente no trabalho.