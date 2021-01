10 mochilas infantis temáticas para crianças de todas as idades

Ideais tanto para passeios quanto para usar na escola, as mochilas infantis aparecem nas prateleiras em diferentes formatos e estilos. As crianças adoram ver seus super-heróis favoritos ou seus desenhos preferidos estampados nas bolsas, que também vêm com cores e texturas variadas.

Com a volta às aulas (em breve), elas voltam à pauta nas listas de material e nas prateleiras (físicas e virtuais). Selecionamos 10 mochilas disponíveis no e-commerce que prometem encantar crianças de todas as idades. Confira:

1. Mochila Escolar G com 4 Bolsos – Compre a partir de R$ 127,98.

2. Kit Mochila de rodinha e alça masculina Dinossauro 3 peças – Compre a partir de R$ 184,90.

3. Mochila Costas Harry Potter Hogwarts – Compre a partir de R$ 139,99.

4. Kit Mochila Infantil Patrulha Canina Tamanho G Rodinhas – Compre a partir de R$ 139,90.

5. Mala Escolar G com rodinhas Princesas Easy – Compre a partir de R$ 158,76.

6. Mochila Minecraft Creeper – Compre a partir de R$ 229,90.

7. Mochila Star Wars Aliança Rebelde – Compre a partir de R$ 329,90.

8. Mochila feminina Mulher Maravilha com brilho e cordinha dourada – Compre a partir de R$ 149,90.

9. Mochila Deadpool Notebook Escolar – Compre a partir de R$ 329,90.

10. Mochila G Toy Story 4 – Compre a partir de R$ 165,90.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.