PlayStation Plus: confira os jogos gratuitos do mês de janeiro de 2020

Os membros PlayStation Plus receberam dois títulos para PS4 – a aventura de ação Shadow of the Tomb Raider e o RPG de ação Greedfall – nesta terça-feira (5).

Quem tiver um PlayStation 5 e uma assinatura PlayStation poderá também se tornar um terrível predador dos mares em um mundo (mar?) aberto, no RPG Maneater.

As novidades foram reveladas pela Sony nesta semana, por meio de comunicado no blog oficial.

“Devore seu caminho até o topo da cadeia alimentar, evite o apocalipse Maia e explore novas terras com os jogos do mês de janeiro para membros PS Plus”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, todos os jogos estarão disponíveis até o dia 1 de fevereiro. Confira:

