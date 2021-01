12 itens que fazem parte de qualquer lista de material escolar

Janeiro chegou e muitos pais estão se organizando para matricular seus filhos e comprar o material pedido pelas escolas. No vai e vem do dia a dia, muitos se esquecem de verificar se a lista dos itens indicados pela escola está de acordo com o que permite a legislação. O Procon veta que as escolas insiram produtos de limpeza e higiene, administrativos e remédios nas listas escolares. Também não é permitido que as escolas indiquem que os pais comprem produtos de uma determinada marca ou até indiquem um local específico onde devem ser adquiridos os itens.

Para ajudar aos pais e tutores, selecionamos 12 itens que nunca faltam nas listas e estão entre os mais vendidos no site de e-commerce da Amazon Brasil onde também é possível ganhar descontos progressivos com a compra de mais itens e ainda ter frete grátis para quem é assinante do Amazon Prime. Confira:







1. Caderno Espiral Capa Dura Universitário 10 Matérias Zip Preto 160 Folhas Tilibra – Compre a partir de R$ 12,90.







2. Compasso Escolar CIS Estojo c/1 sortido – Compre a partir de R$ 10,51.







3. Cola Branca Pritt Tenaz 110g – Compre a partir de R$ 5,90.







4. Caneta Esferográfica BIC Clássica Cristal 4 Cores – Compre a partir de R$ 7,10.







5. Régua de Alumínio Blister Jocar Office Leonora Prata 30 cm – Compre a partir de R$ 5,00.







6. Caneta Hidrográfica Ponta Pincel BIC Intensity Brush Pens 10 Cores – Compre a partir de R$ 34,10.







7. Tesoura Escolar Rosa Tilibra 132 mm – Compre a partir de R$ 7,97.







8. Apontador com Depósito Faber-Castell Grip 3 Tipos de Furo – Compre a partir de R$ 30,44.







9. Borracha Branca Pequena com Capa Plástica Faber-Castell 2 Unidades – Compre a partir de R$ 6,80.







10. Estojo Box Tilibra Turquesa – Compre a partir de R$ 45,90.







11. Lápis de Cor Staedtler Super Soft 24 Cores – Compre a partir de R$ 44,90.







12. Lápis Preto Nº 2 Sextavado Tilibra 4 Unidades – Compre a partir de R$ 2,96.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.