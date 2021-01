Os signos que podem ver a família aumentar ou descobrir uma gravidez em 2021

Alguns signos do zodíaco já podem se preparar para surpresas, já que as chances de ver a família aumentar ou descobrir uma gravidez em 2021 aumentam. Confira quais são:

Aquário

Este é um momento de despedida de velhos hábitos e círculos sociais, o que abrirá também as portas para novas experiências na vida. Após junho, o mergulho nas paixões e assuntos do coração pode ser motivado por novos amores ou até por uma gravidez.

Libra

Na maior parte do ano de 2021, o libriano lidará com acontecimentos que influenciam ou abrem oportunidades na vida amorosa. Toda esta energia relacionada ao coração, sensualidade e mudanças pode trazer uma atmosfera mais adulta em relacionamentos e também a possibilidade de gravidez.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Ao longo do ano, a expansão da família e do lar pode acontecer, seja por um novo membro ou transformações envolvendo pessoas. Este é um momento também de crescimento no qual experiências importantes podem ser atraídas.

Virgem

Especialmente após maio, o virginiano tende a dar grandes passos na sua vida familiar e em busca de realizações. Estas energias podem motivar a coragem para iniciar a própria família ou dar as boas-vindas para um novo membro. No amor, é possível que alguns casais decidam consolidar o relacionamento.