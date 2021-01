O que cada signo precisa levar em conta a partir da 1ª segunda-feira útil de 2021

A primeira semana completa de 2021 acaba de começar e cada signo precisa levar em conta um conselho especial para dar os primeiros passos deste ano! Confira:

Áries

Momento em que os olhos se voltam para você especialmente no trabalho e atraindo o apoio de pessoas importantes que podem contribuir para o sucesso de projetos importantes. Mantenha-se atento e solicito.

Touro

Pode parecer duro já começar o ano assim, mas é preciso se esforçar para fazer tudo da melhor forma. Assim você aproveita as energias de resistência, força interna e ambição para realizar o que deseja. Seu poder de atração também aumenta.

Gêmeos

Momento de acessar sentimentos e fechar ciclos do passado para poder dar passos importantes na vida amorosa. Questões de relacionamentos podem ganhar uma nova luz e a intimidade, honestidade e seriedade aumentam.

Confira mais previsões para 2021:

Câncer

Momento de questionamentos no romance e relações em geral. É possível que questões de amizade fiquem mais forte e a atração de pessoas muito diferentes aconteça. Fique atento a todo o tipo de química ao seu redor para identificar as melhores ações e opções.

Leão

Momento de um aumento na sua liderança e autonomia, o que trará liberdade e coragem para lidar com muitas questões, inclusive no trabalho. Este é um momento importante para se manter organizado e atento, especialmente na carreira, mas sem esquecer de cuidar também do bem-estar.

Virgem

Ser firme o ajudará a conseguir o que quer, mas aprender novas maneiras de exercer ou definir seus limites sempre irá fazer a diferença também. Chegou a hora de ter mais confiança e saber que é digno do amor e sucesso tão sonhado.

Libra

Momento de curar emoções ou sentimentos que já não contribuem para o seu fortalecimento interno. Identifique os lugares, pessoas e situações que o deixam seguro para saber como se fortalecer quando tudo parecer complexo.

Escorpião

Momento de falar, mas saber exatamente quais são as suas intenções. Esta será uma fase de busca e realização de desejos em muitos aspectos, por isso melhore sua comunicação e não esqueça também de ficar atento para ouvir o que os outros têm a dizer.

Confira mais sobre os signos:

Sagitário

Por mais que os estresses já tenham começado, é preciso iniciar este ano com algumas certezas bem claras e objetivos também. Lide com paciência e descubra a melhor forma de agir com liberdade, mas também responsabilidade para alcançar o que deseja.

Capricórnio

Momento de ter segurança em si mesmo o suficiente para não se perder em comparações e perfeccionismos que não fazem sentindo. Aproveite seu poder de atração para ser o que é sem medo e agradar quem espera algo de você. Transforme sua vida em algo mais positivo.

Aquário

Chegou a hora de abrir a consciência para se despedir dos hábitos ou focos que já não trazem positividade para a sua vida. Encontre sua autonomia e atraia fechamentos importantes que podem trazer muita cura e abertura de caminhos.

Peixes

Momento de encontrar forças e solidificar vínculos com pessoas importantes na sua vida. Não tenha mais medo de dizer a verdade e saiba enfrentar o que é positivo ou negativo para buscar resoluções. Este é o momento de se manter atento para não confundir sentimentos.