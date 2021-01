Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 8 de janeiro de 2021

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias e Natal:

Áries

Semana de energias complexas, especialmente no trabalho. Evite cair em provocações e escolha estar mais saudável mentalmente e fisicamente; cuide da alimentação.

O poder para atrair a atenção dos outros aumenta e viagens podem surgir. Apenas tenha cuidado para não se render para a preguiça.

A sorte chega na quarta-feira com os números 00,19 e 27. O vermelho e o branco atraem a sorte. Este ano será de triunfos em tudo o que deseja fazer, apenas evite cair na presunção e na arrogância.

Serão dias de muita paixão para os casais. Se você for solteiro, um amor do signo de ar pode chegar e mostrar muita compatibilidade.

Touro

Semana para colocar em ordem tudo que você vai fazer este ano. A perseverança aumenta e os objetivos se tornam ainda mais próximos, você só tem que ter cuidado com sua instabilidade sentimental e dar um tempo para resolver conflitos no amor com paciência.

Serão dias de pagamento de dívidas e atitude para organizar melhor as finanças. Uma cirurgia sairá bem. A sorte chega na sexta-feira com os números 04, 21 e 77.

O azul claro atrairá mais sorte. Cuide mais da saúde em geral para se sentir melhor e evitar cair no desanimo; lembre-se que a estabilidade das emoções é mais acessível quando você está atento a saúde mental e física.

Um amor do signo de Peixes, Leão ou Sagitário pode entrar na sua vida hoje em dia. Mantenha-se mais paciente com tudo aquilo que não sai como o esperado.

Gêmeos

Você continuará avançando em seu ambiente de trabalho, especialmente por saber lidar bem com as relações. Este será um ótimo ano para empregos melhores, então tente manter o seu carisma e fique atento as oportunidades.

Sua imagem melhora em todos os sentidos. Em questões de amor, é preciso ter cuidado e aprender a ser mais paciente para não cair em ciúmes infundados e causar brigas.

A sorte chega neste dia 11 de janeiro com os números 02, 11 e 98. O azul e verde ajudam a ter ainda mais abundância. Um parente o procura e pode pedir ajuda para um problema financeiro. Com seu carisma e beleza você deixa todo mundo maravilhado; prepare-se para convites especiais.

Câncer

Haverá muitas surpresas em 2020, especialmente em ofertas boas de trabalho. Finanças são colocadas em ordem e sua disciplina aumenta.

Momento de muito amor e inclusive de se interessar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Evite querer apenas dominar as pessoas sentimentalmente e seja justo. A sorte chega na quinta-feira com os números 01, 22 e 89.

Tente usar mais vermelho e laranja para atrair a abundância. Seu signo mais compatível será Capricórnio e Escorpião. Nos negócios, você deve ter cuidado com o que assina e ler sempre muito bem os contratos para evitar fraudes.

Leão

Semana de sorte em tudo relacionado ao seu trabalho e novos projetos. Sua tenacidade e inteligência o ajudam a encontrar as melhores oportunidades.

Uma nova iniciativa aparece na sua vida e tudo sai muito bem se você aceitar. A sorte chega com os números 06, 55 e 42 o branco atrai o amor. Você compra algo ou decide viajar com alguém especial.

Este ano será de expansão no ambiente de trabalho, então mantenha-se ativo e controle seus acessos de raiva ou explosão diante de desafios. Um amor do signo de Capricórnio ou Virgem vai querer formalizar o relacionamento.

Virgem

Semana de pagamentos e organização, mas que também conta com mudanças importantes no trabalho. Seu profissionalismo ou potenciais são reconhecidos.

Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 07, 11 e 23. Romances acontecem, mas nada evoluirá tão rápido para algo serio. Deixe fluir.

Cuide melhor da sua saúde e se previna de doenças respiratórias. Sua inteligência e entusiasmo o levarão a ter o sucesso que tanto deseja.

Você analisará suas amizades e saberá como se distanciar de pessoas tóxicas que só o procuram quando precisam de algo; aprenda a diferenciar entre interesse e amizade com atenção.

Libra

Semana de que algumas situações do ano passado são resolvidas e obrigações o preocupam. Este é um momento de transformação e mudanças positivas que iniciam uma fase de muita prosperidade em sua vida.

Sua personalidade idealista e sonhadora pode formar um grande líder, especialmente no trabalho e estudos. O relacionamento permanece estável e os solteiros podem conhecer alguém muito especial. Seus signos mais compatíveis são Peixes, Áries e Touro.

Você terá sorte na quarta-feira com os números 09, 88 e 24 e o branco atrairá abundância. Novas emoções e formas de viver são descobertas se você se abrir sem medo.

Escorpião

Semana para começar tudo o que você tem em mente. No trabalho, avaliações e mudanças podem acontecer; mantenha tudo em ordem e seja positivo para que isso traga bons resultados.

Cuide melhor da saúde e alimentação, pois você precisa de animo. Momento de aproveitar as boas oportunidades para conseguir o que deseja; se quer muito comprar algo, fique atento nas ofertas.

Um amor proibido entra na sua vida ou volta a procurá-lo. Uma gravidez pode acontecer e casais permanecem estáveis.

Seu signo será regido pelo número oito e será um ano de muitos sonhos. A sorte chega na sexta-feira com os números 05, 44 e 31. Um novo projeto traz felicidade.

Sagitário

O sucesso chega em tudo relacionado ao trabalho, especialmente devido a sua organização e capacidade de resolver problemas com rapidez. Economize mais e invista no seu poder de liderança.

Seus números da sorte são 03, 22 e 89 e sua boa energia aumenta no sábado. Mude coisas na casa e fique mais otimista para atrair os melhores acontecimentos.

Tenha tensão com os problemas de ansiedade e procure não pensar no que não tem solução. Este pode ser um ano de muita saúde, mas é preciso não descuidar do bem-estar físico e mental.

A sorte chega nesta quarta-feira com os números 01, 27 e 89. Tente usar o amarelo para atrair ainda mais a positividade.

Capricórnio

Você se sente bem e sua energia positiva se renova. Melhores oportunidades de trabalho e projetos chegam. Seus melhores dias da semana são 7 e 11 de janeiro e os números são 17 e 29.

Você terá sorte dobrada em questões financeiras, mas deve ter cuidado com perdas e roubos. O amor verdadeiro pode ser atraído em breve e os signos de Áries e Câncer são compatíveis. Uma viagem a dois tende a acontecer.

Um amor do passado irá procurar por você. Você é muito popular com seus amigos no trabalho e isso irá ajudá-lo. Sua cor é o azul e seu objetivo deve ser evitar qualquer problema pessoal.

Aquário

Semana de sentir a renovação na vida pessoal e perceber que é hora de amadurecer. Economize e seja mais responsável. Evite ser rancoroso e comece a perdoar para não carregar mais as energias negativas que atrasam a sua vida.

Momento de ser mais otimista e seguir em frente com foco. Esta é uma semana de oportunidades e boas notícias podem chegar.

Use o diálogo para encher de simpatia as pessoas ao seu redor e colher bons frutos. Dinheiro extra chega em breve. No amor, relacionamentos podem dar um passo importante. Sua cor da sorte é o branco.

Peixes

Boa fase, na qual os sonhos e projetos são realizados com muita energia. Recomeços e crescimentos, especialmente na vida profissional, renderão surpresas agradáveis. No amor, um compromisso pode evoluir.

Pessoas pedem conselhos e apoio financeiro. Um romance pode fazer sua vida amorosa renascer e os signos mais compatíveis são Leão, Escorpião ou Sagitário.

Você terá sorte nestes dias, mas não deve ficar indeciso e mudando de decisão toda hora nos negócios para não perder a credibilidade. Suas cores são o vermelho e dourado. Seus números da sorte são 03, 44 e 21.