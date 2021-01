5 portais para você pesquisar antes de fazer a compra do material escolar

Tão certo quanto o nascer do sol todos os dias, em janeiro de cada ano as pessoas sabem que vão ter que pagar pelo IPTU, pelo IPVA e… pela lista do material escolar. E todos os anos, o Procon mostra que a variação de preços de um mesmo produto de uma mesma marca chega a variar para mais de 300% de um estabelecimento para o outro. Em 2020, uma básica borracha látex branca da Faber Castell era encontrada por R$ 2,60 em um lugar e por R$ 0,60 em outro.

A solução é pesquisar bastante, aproveitar as promoções, comprar com antecedência. Com o comércio eletrônico a tarefa de pesquisar ficou mais fácil, mas mesmo assim a variação de preços continua grande. Em alguns sites, como o da Amazon Brasil, há descontos progressivos para a compra de mais itens. Outros, como a Americanas, vendem listas de material prontas com vários itens básicos incluídos. Selecionamos 4 portais que oferecem vários descontos e formas de pagamento. Confira:







1. Amazon

A Amazon oferece descontos progressivos de até 15% na compra das listas de material para todos os clientes. Assinantes do Amazon Prime têm descontos de no mínimo 20%. Além disso, todas as compras podem ser pagas em até 10 vezes no cartão. O diferencial da Amazon é que é possível encontrar a maioria dos livros didáticos das escolas.







2. Americanas

A Americanas tem lista prontas com vários itens de papelaria para estudantes até em nível universitário. Também é possível dividir qualquer compra com parcelas mínimas de R$ 10,00.







3. Kalunga

Na Kalunga, especializada justamente em papelaria e material escolar, os descontos podem chegar a 20% para a compra progressiva de vários itens. Todo o pagamento do material pode ser dividido em 12 vezes sem juros e há categorias específicas para ensino fundamental, médio, técnico e universitário.







4. Port Informática

A Port oferece frete grátis nas compras acima de R$ 99,90 dependendo do produto, como cartuchos de impressoras, para todo Brasil. Se a compra for apenas de material escolar, esse valor mínimo precisa ser de R$ 199,90. Além disso, oferece parcelamento e orientações de como fazer para o material escolar durar mais tempo.







5. Tilibra Express

A famosa marca de material escolar tem seu próprio site para venda direta ao consumidor. A empresa promete oferecer uma grande variedade de produtos de alta qualidade e com design moderno e perfeito para a rotina escolar do seu filho. A conferir.

