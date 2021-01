Os signos do zodíaco que sempre jogam a culpa no ex sem remorso

Quando alguns signos do zodíaco terminam relacionamentos complicados, eles tendem a jogar a culpa no ex sem remorso. Confira quais são:

Áries

O ariano pode se sentir mal sobre a separação, mas sempre culpará o outro pela maior parte dos problemas. Este signo tem dificuldade em aceitar a responsabilidade pelos erros e prefere continuar com a postura de quem saiu ganhando. Ele pode ser muito birrento.

Câncer

O canceriano pode ser muito sentimental e sensível, por isso tende a terminar mais machucado após relacionamentos que não sairão como o esperado. Ele culpará o ex sem remorsos e tende a ficar na defensiva durante um bom tempo com tudo aquilo que envolver esta pessoa do passado.

Leão

Os términos sempre prejudicam o orgulho de um leonino e ele não irá querer sair como o causador dos problemas. Mesmo que transmita que está dando a volta por cima, ele não deixará de jogar a culpa no outro pela separação e pontuar todos os defeitos.

Virgem

O virginiano guarda rancor de quem não valorizou seus esforços e tende a culpar o ex detalhadamente por todos os deslizes. Além de ter boa memória e ser muito observador, ele acredita no seu potencial de dar o melhor de si e tende a não considerar seus erros tão graves assim.