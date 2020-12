Vitamina rosa detox para ter energia antes e depois do ano novo 2020

Para virar o ano e começar 2021 com muita energia, uma vitamina que une os poderes dos carboidratos simples da beterraba que enchem de energia, frutas, água de coco, couve e salsão pode ser uma boa pedida.

Conheça a receita de vitamina rosa detox que pode ser fundamental para a hidratação nessa época:

Ingredientes

Meia de beterraba pequena

Meia banana congelada

2 colheres de sopa de frutas vermelhas congeladas (amora, framboesa, mirtilo e morango)

1 folha de couve

1 talo de salsão

100 ml de água de coco

Modo de preparo

Após lavar todos os vegetais e picá-los, bata tudo no liquidificador até ficar com a textura de vitamina. Os ingredientes podem ser picados grosseiramente, mas a beterraba fica melhor se for picada em pedaços mais pequenos.