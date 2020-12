Os signos que podem superar todas as expectativas quando são maldosos

Alguns signos do zodíaco podem ser verdadeiros lobos em pele de cordeiro quando deixam seus defeitos superarem as qualidades. Confira quais são aqueles que podem superar todas as expectativas quando são maldosos:

Câncer

O canceriano ferido pode ser muito vingativo, maldoso e manipulador. Este signo age de forma estratégica para acumular aliados e esconder seus objetivos negativos atrás da sua personalidade sentimental, podendo enganar e se passar por alguém vulnerável antes de mostrar as verdadeiras intenções.

Escorpião

O escorpiano pode ser vingativo e cruel, permitindo-se guiar pela ambição de forma desenfreada. Quando não deixa seu lado positivo tomar conta majoritariamente, se afunda na manipulação e não teme ir de um extremo ao outro nos valores que diz ter apenas para que tudo saia como ele planejou.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Quando deixa seu lado inconsequente e impulsivo tomar conta, o sagitariano não só se torna imprevisível, mas pode ser muito perigoso para si e para os outros. Ao vibrar nesta energia, ele tende a se achar dono da verdade e pode achar que todos devem apoiá-lo e acatá-lo, por mais destrutivos que sejam seus pensamentos.

Capricórnio

Quando o capricorniano assume seu lado malvado, ele não tem remorso de deixar o orgulho tomar o controle. Quando suas emoções ao paralisadas, ele pode tomar todo o tipo de decisão fria e ambicionar apenas a sua felicidade, fazendo o possível para tirar quem estiver no caminho.