Os signos do zodíaco que sempre seguem o coração

Todos os signos do zodíaco podem escutar a voz do seu coração, mas alguns tendem a quase sempre segui-la, sem se importar com as consequências. Confira quais são:

Áries

O ariano possui uma conexão importante com os seus desejos e prefere seguir o coração, por mais que seja de forma impulsiva, do que ficar se preocupando com planejamentos. Este signo costuma tomar iniciativas de forma intuitiva e nem sempre fica buscando muitas respostas, o que pode fazê-lo confiar bastante naquilo que o seu coração diz.

Leão

O leonino é valente para ouvir a voz do seu coração e ir atrás daquilo que acredita ser o certo. Sua paixão é intensa e ele se atreve a se deixar guiar pelos sentimentos com entusiasmo, especialmente no amor e nas metas que formaram seu futuro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Por ser profundo emocionalmente, o escorpiano possui muito contato com o que sente. Quando perde o medo, este signo tende a saber exatamente o que seu coração quer diz e deixa que ele o guie a novas e importantes direções. Tudo o que ele faz é com paixão e dedicação.

Sagitário

Quando ouve a voz do seu coração e decide segui-la, nada pode parar o sagitariano. Ele busca a verdade das coisas primeiro dentro de si mesmo e depois fora, o que o faz ter muita disposição e coragem para buscar aquilo que vai além do tradicional.