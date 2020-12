O ano está acabando e mandingas não faltam para quem deseja começar 2021 com muita sorte. Pensando nisso, separamos algumas simpatias de Ano Novo para atrair muito amor e dinheiro. Confira:

Carteira recheada

Outra superstição é que aquilo que acontece de positivo na festa de Réveillon tende a se repetir o ano inteiro. Então, não esqueça de passar a virada do ano com a carteira cheia de dinheiro.

Free Images

7 sementes de romã

Diz a lenda que para garantir prosperidade no próximo ano é preciso chupar sete sementes de romã na noite de Réveillon. Não, você não deve jogá-las fora. Embrulhe as sementinhas em um papel (pode ser branco ou alumínio) e guarde o pacotinho na carteira. Dizem que quem faz isso não fica sem dinheiro. Será mesmo?

Dinheiro no sapato

Ninguém sabe de onde surgiu essa superstição, mas dizem que quem colocar uma nota dentro do seu sapato na noite de Réveillon terá um ano muito próspero! Vale a tentativa!

Pixabay License

Lentilha à mesa

Quer ficar rico em 2021? Então não deixe faltar lentilha à mesa. Há quem acredite que a leguminosa é um verdadeiro imã de dinheiro. Então, 'bora' encher a mesa e a barriga de lentilha, hein?

Pular 7 ondas

Costume brasileiríssimo, pular sete ondas é um clássico para quem está no litoral acompanhando a queima de fogos. A tradição tem origem na Umbanda, com Iemanjá, orixá feminino que representa o mar. A crença diz que ao pular cada onda você é abençoado de alguma maneira pela deusa das águas, que abrirá seus caminhos no próximo ano. Se funciona não sei, mas que é divertido, ah isso é!

Imagem Ilustrativa / Reprodução/Freepik

Para o alto e avante!

Tem uma escada aí? Não? Então que tal uma cadeira? Dizem que subir um degrau com o pé direito (ou qualquer objeto que esteja em um nível mais elevado) é uma força e tanto para quem busca ascensão profissional. Se subir desejando com fé aquela tão sonhada promoção então, o sucesso é certo!

Lingerie vermelha para atrair amor

Tem quem prefira de outras cores, mas se a sua intenção é atrair uma grande paixão em 2021 use vermelho. Se tiver condições de escolher uma lingerie nova melhor ainda. Quem sabe o próximo ano não te traz um novo romance?