Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na última semana de 2020

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Nesta última semana do ano você vai recapitular tudo o que construiu e o que ainda tem que fazer, por isso é importante ter uma lista das resoluções para o próximo ano. Comece a agir.

Podem ser dias de melancolia pelo que aconteceu nestes doze meses e você entenderá que só existe uma vida e deve aproveitá-la plenamente. Você comemora o aniversário de um membro da família ou amigo.

Uma viagem pode surgir. Um amor do signo de Capricórnio ou Aquário falará de compromisso. Seu melhor dia será quinta-feira, 31 de dezembro. Seus números são 09, 21 e 33. Evite investimentos arriscados ou desnecessários.

Touro

A despedida de todos os ressentimentos e frustrações acontecem dando lugar para você se encher de boas energias para começar o próximo ano com mais força e melhores resoluções. Faça uma lista de suas conquistas e repita em voz alta para que sua mente assimile seu potencial.

As adversidades desses doze meses são superadas e você avança com otimismo. Você viaja para ficar com sua família. Pagamentos são feitos. Um amor de longe o procura.

Você é muito realista e não sente remorso, mas é preciso ser mais sensível. Seu dia de sorte será 31 de dezembro com os números 09, 14 e 23.

Gêmeos

Você recebe surpresas e terá esperança para cumprir todos os seus propósitos. Apenas tente não deixar sua mente sabotar sua felicidade, ao ser mais positivo você terá mais força para alcançar o que deseja.

Você faz compras. Mudanças estão chegando em seu trabalho e é preciso se aplicar para conseguir aquilo que merece. Você continuará com seu parceiro e eles falarão sobre um compromisso formal.

Cuide da saúde, especialmente dos pulmões e previna-se de gripes. Seus números da sorte são 07, 43 e 66, especialmente no dia 31 de dezembro. No próximo ano, você vai atrair pessoas melhores para a sua vida.

Câncer

Você vai analisar esta semana o que aconteceu este ano, especialmente tudo o que o fortaleceu e ensinou a superar as adversidades.

Cuide da sua saúde mental e física para poder se dedicar a família sem se sacrificar. Pagamentos atrasados ou dívidas são recebidas. O foco no trabalho aumenta.

Um novo amor pelo signo de Peixes ou Escorpião chega ou faz um convite. Cuidado nas ruas e ao fazer compras. Liste suas resoluções para o próximo ano e priorize o que você realmente deseja de coração.

Evite se punir e aceite que existem situações que você não pode controlar e deve lidar com elas com maturidade. Seus números da sorte são 05, 21 e 43, especialmente no dia 31 de dezembro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Você vai meditar esta semana em tudo que você fez este ano e começa a planejar o que quer para o próximo ano. Evite apenas ficar deprimido com o que não aconteceu da forma que você querida.

Novas oportunidades chegam e sua força aumenta, então acredite no poder do seu pensamento. Esta semana você vai voltar ao trabalho e se atualizar; tenha atenção com seus concorrentes.

Você organiza pagamentos e tudo sai bem. Uma viagem pode ser planejada em breve. Você receberá dinheiro extra. Seus números da sorte são 03, 24 e 55.

Virgem

Você sentirá muita energia positiva ao seu redor esta semana e faz tudo o que tinha pendente da melhor forma. Serão dias de muito trabalho e pensamentos nos acontecimentos deste ano. Esta semana você fará pagamentos de última hora e quita dívidas.

Tenha atenção com a saúde e previna problemas de dor de cabeça e no pescoço. Aprenda a dormir e a descansar para não ter problemas de estresse.

Um amor do passado o procura e pode ser para se desculpar. Cure as mágoas, mas evite voltar para relacionamentos tóxicos. Prefira investir em conhecer novos parceiros mais compatíveis.

Você planeja uma viagem para o próximo ano. Você tem sorte com os números 01, 29 e 77especialmente no dia 31 de dezembro.

Libra

Você ficará muito feliz esta semana e com boas energias ao seu redor. A sensação de estar mais fortalecido o ajudará a ter mais energia para superar todas as adversidades.

Você fornece seu apoio para pessoas que precisam. A oportunidade de crescer na vida pessoal e financeira aumenta; fique atento.

Um trabalho de última hora o manterá ocupado ou uma nova oportunidade chegará. Você se reinventa e muda seu visual para dar as boas-vindas ao novo ano.

Seus números mágicos serão 01, 28 e 32, especialmente em 31 de dezembro. Evite se sentir triste por não ter um parceiro e se fortaleça para atrair alguém compatível em breve.

Escorpião

Esta semana terá muitas surpresas agradáveis. Um amor do passado volta ou você vai conhecer alguém muito especial. Mantenha o equilíbrio emocional porque sua energia se expande com intensidade. Seus números da sorte são 05, 28 e 33.

Você pode ganhar dinheiro extra. O que aconteceu com você este ano ficou para trás e é hora de se reinventar para o próximo ano, levando todas as forças para alcançar todos os seus propósitos.

Tenha cuidado com os gastos excessivos e tente não comprar o que você não precisa. Uma viagem pode surgir. Tenha uma mentalidade mais positiva e evite guardar ressentimentos.

Sagitário

Você terá muito trabalho esta semana e colocará suas obrigações em ordem; concentre-se. O amor pode entrar em sua vida e você não deve sabotar a sua felicidade.

Por mais complicados que sejam os assuntos amorosos, relaxe e aproveite esses dias de fim de ano. Você compra um presente de última hora. Tenha atenção com a saúde e se previna de resfriados; seu ponto fraco é a garganta e os pulmões.

Você terá sorte no dia 31 de dezembro com os números 01, 29 e 88, inclua sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Você vai organizar suas ideias sobre o seu futuro e tomará decisões para seguir em frente sem medo. Você recebe um dinheiro extra e pode vender algo.

Capricórnio

Você será o centro das celebrações e ficará cheio de energias positivas, o que o ajudará a crescer pessoalmente. Foque e faça tudo da melhor maneira no trabalho. Organize-se bem.

Você ganha dinheiro extra. Seus números da sorte são 01, 34 e 50. Controle o consumo de álcool, e defina seus limites para não acabar ficando com ressaca moral.

Uma viagem acontece e tudo sai bem. Você vai se dar conta do que precisa mudar em sua vida para ser um vencedor e ter uma renovação total.

Aquário

Você vai se lembrar de pessoas que não estão mais com você. Não tem nada de errado de manter algumas memórias e lembranças no coração, apenas evite fazer isso de forma dolorosa, pois é preciso ser feliz.

Você terá sorte com os números 06, 27 e 31 no dia 31 de dezembro. Seu signo sempre quer organizar tudo, então estabeleça seus objetivos na vida econômica, pessoal e amorosa para começar a realizar.

As cores fortes o ajudam a receber o ano com mais força. Pague suas dívidas e fique em dia com suas contas.

Peixes

Preocupações podem surgir. Neste 31 de dezembro, procure estar em paz com todos e deixe as discussões e problemas para trás para que possa receber da melhor forma no próximo ano.

Seus números da sorte são 04, 33 e 89. Limpe seu armário e separe para doar o que você não usa, pois assim pode renovar suas energias. Cuide dos problemas estomacais ou intestinais, que serão o seu ponto fraco esta semana.

Uma boa proposta de trabalho pode surgir. Esta semana um amor do passado pode retornar. Seu deve recordar que está mais forte e já pode planejar o próximo ano com foco!