Os signos que podem ver um ex voltar ainda em 2020

Alguns signos do zodíaco estão mais propensos a ver um amor do passado voltar em 2020 para as suas vidas. Confira quais são:

Sagitário

O sagitariano enfrenta uma vida amorosa repleta de movimentos inesperados neste fim de na e uma dessas “surpresas” pode voltar do passado. Os amores anteriores podem entrar em contato novamente e nem sempre de forma positiva. Evite ficar desconfiado e se entregar a tensão, apenas aceite que os acontecimentos já ficaram atrás e você pode colocar um ponto final nisso tudo. A sorte virá se você agir com desapego e se voltar para o presente.

Capricórnio

O capricorniano pode se deparar com muitas surpresas nos romances ou amizades, mas uma pessoa do passado também pode voltar a aparecer de forma misteriosa. É preciso evitar ao máximo tudo o que possa render fofocas ou mal entendidos, agindo com maturidade e sem intenção de apenas alimentar seu ego. Pensar antes de falar é uma das melhores dicas para esta fase.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

A possibilidade de uma pessoa do passado voltar é grande e os dramas podem tirar o equilíbrio. Tente se afastar ao máximo desse tipo de conflito e enfrente conversas complicadas apenas com quem vale a pena. Não existe nada de errado em virar a página definitivamente e não querer mais manter o contato com alguém que não possui boas intenções.