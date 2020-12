O conselho para cada signo no último fim de semana de 2020

O último fim de semana de 2020 chegou e cada signo do zodíaco é capaz de construi-lo da melhor forma com alguns conselhos especiais. Confira:

Áries

Chegou a hora de baixar os esforços e descansar para recuperar energia. É melhor raciocinar bastante diante dos conflitos que podem surgir por besteiras. Reserve um tempo para estar com alguém você ame e superar os contratempos com carinho.

Touro

Momento em que tudo o que é planejado acontece e você pode compartilhar a alegria com quem amam. O entendimento aumenta e vínculos se tornam ainda mais sólidos. É preciso ter mais foco com as responsabilidades. Seja agradecido e valorize quem o ajuda.

Gêmeos

Tenha muito cuidado para não ser punido ou se tornar escravo das próprias palavras. O passado pode voltar e não será fácil lidar com ele, por isso tenha cuidado com o que você diz, especialmente relacionado a amor e compromissos. Ser mais maduro o ajudará a superar conflitos; assuma responsabilidades.

Câncer

Evite se deixar desequilibrar pela sobrecarga de compromissos e emoções. O futuro trará grandes decisões, por isso é preciso ter calma e ser compreensivo. O dinheiro deve ser gasto com responsabilidade. Durma bem e cuide da sua saúde em geral para ter mais animo e força!

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Muitas perspectivas mudam e às vezes é preciso retroceder para dar um salto maior. Lembre-se que nada dura para sempre e a evolução não pode ser acompanhada por todas as pessoas. Libere a energia negativa e seja responsável em suas atitudes. Chegou a hora de deixar mágoas no passado para dar lugar a sua essência mais pura.

Virgem

Não tenha medo de mostrar quem você realmente é e saiba que até mesmo as discussões podem ter resultados positivos; apenas evite querer ter razão em tudo. Momento de reservar tempo de qualidade para você e não deixar que as emoções afetem seu bom humor. Fique atento as pessoas manipuladoras.

Libra

Muitas vezes é melhor aceitar as atitudes irresponsáveis que temos e buscar uma solução com a consciência de que o erro foi nosso. Não deixe o orgulho tomar conta e piorar as coisas. Fique atento com as pessoas tóxicas. Não tente parecer o que você não é.

Escorpião

É necessário aprender a escutar, mas ser sempre seletivo. Em momentos de solidão reflita bastante e evite tomar atitudes baseadas no passado; a vida agora é outra e as pessoas também. Dê o melhor de si para bons resultados.

Sagitário

Momento de muita lucidez e entusiasmo para identificar novas oportunidades. Você sabe o que fazer para solucionar alguns problemas, mas deve refletir se realmente deseja fazer isso. Cuide bastante de você mesmo!

Capricórnio

Nem todo muito quer dialogar, mas você deve ter paciência e ficar feliz por quem se mantém aberto. As crises no relacionamentos se solucionam sozinhas se você tiver calma. Reserve tempo para momento saudáveis e ao lado das pessoas que você ama.

Aquário

Mude aquilo que já não traz bom resultados, especialmente na sua vida amorosa. Não deixe que sua insegurança afete sua relação e tenha conversas construtivas. Evite cuidar mal da saúde e amadureça emocionalmente para não se desestabilizar facilmente.

Peixes

Momento intenso de conversas e resoluções. Relacionamentos podem ser consolidados e é importante refletir bastante antes de decidir dar passos importantes. Não deixe que as dores do passado moldem a sua autoestima e saiba que a forma que você se vê influencia a percepção dos demais.