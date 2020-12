Os signos do zodíaco que têm medo de lidar com o amor

Alguns signos do zodíaco podem temer bastante lidar com um dos sentimentos mais intensos da vida: o amor. Confira quais são:

Touro

O taurino se entrega quando ama de verdade, mas seu lado realista o faz pisar no freio. Ele teme lidar com as dificuldades amorosas e sabe que não confia facilmente, o que acaba tirando sua paz sem muitas dificuldades. Este signo por vezes enxerga o amor como uma forma de baixar a a guarda e ficar mais vulnerável.

Escorpião

O escorpiano lida constantemente com sentimentos muito intensos e pode chegar a um nível de que se controla constantemente para não demonstrar de mais. Isso acontece especialmente no amor e o acaba fazendo ficar com um pé atrás nos seus relacionamentos. Ele tem muito medo de parecer fácil de manipular ou enganar, por isso pode construir algumas barreiras.

Virgem

O virginiano não se abre facilmente ao amor por medo de deixar seu coração desprotegido e nas mãos de alguém que pode não ser tão responsável como ele. Este signo é crítico e também leva essa característica para a vida amorosa, fazendo com que os assuntos do coração sejam vistos com cautelas e tentando se afastar ao máximo dos fracassos.

Aquário

O aquariano pode escolher se manter distante das emoções, já que muitas vezes tem dificuldade de lidar com elas. Este signo tende a achar que desta maneira consegue ter um maior controle da sua vida e pode tentar colocar os relacionamentos em um patamar que não o deixe confuso quando as coisas não vão bem.