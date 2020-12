Os gestos com a mão que ajudam a limitar porções ideais de comida

Quem nunca foi a um self-service e misturou arroz, carne, strogonoff, massa e outras delícias no mesmo prato? Ou, com a pandemia, passou a comer mais em casa e a caprichar na comida caseira?

Montar uma refeição equilibrada pode ser difícil, já que a quantidade correta de proteína, carboidrato e verduras são sempre dúvida. No entanto, a dieta equilibrada pode estar na palma da sua mão.

E é isso mesmo, no sentido mais literal da palavra. As mãos podem ser um instrumento simples e prático para medir o quanto comer e como dividir o seu prato. De acordo com a nutricionista Andrezza Botelho, a medida correta de carne bovina é a palma da mão, por exemplo.

“Cada um tem um tamanho de mão, de dedo. Teoricamente os homens têm as mãos um pouco maiores e conseguem comer mais por conta do metabolismo acelerado”, explica. “Eu gosto muito de usar esse método quando eu oriento presencialmente ou quando a pessoa já é minha paciente, porque dá para individualizar. No entanto, essa medida também é prática para o dia a dia, principalmente para a alimentação fora de casa.”

Para a também nutricionista Vanderli Marchiori, mesmo que não sejam medidas precisas, os sinais com a mão são boas sinalizações. “Um punho fechado tem uma equivalência próxima a uma xícara, então, quando se pensa em carboidratos, essa é a medida. Já para a proteína, uso a palma da mão como referência. Se o filé de frango que você estiver consumindo tiver a espessura de um dedo, você deve comer o tamanho equivalente a palma da sua mão, mais ou menos 150 gramas da carne crua. Mas se a carne for mais fina, aí se deve usar a extensão da mão inteira como referência”, completa.

Quanto mais colorida for a refeição, melhor. De acordo com a Andrezza, o correto é reservar pelo menos metade do prato para verduras e legumes. E se em casa uma grande variedade nem sempre é garantida, a recomendação é buscar um profissional, cuja orientação varia de pessoa para pessoa.

*Com supervisão de Luccas Balacci.