Os signos do zodíaco que desconfiam de muitos elogios

Alguns signos do zodíaco tendem a desconfiar bastante quando as pessoas os enchem de elogio e podem ficar na defensiva. Confira quais são:

Áries

Quando uma pessoa tenta se aproximar ou ganhar o ariano com elogios ele até gosta, mas se perceber que este é o único recurso usado e que não transmite sinceridade, a desconfiança não poderá ser ignorada. Este signo prefere ações e nem sempre as palavras o surpreendem.

Touro

O taurino é bem ciente das suas qualidades, mas ele não consegue se sentir confortável com pessoas que elogiam de mais e parecem buscar apenas sua aprovação. Isso tende a piorar quando ele vê que alguém age assim com qualquer pessoa e será impossível convence-lo que isso é realmente honesto.

Leão

O leonino possui uma conexão especial com aqueles que fazem carinho no seu ego. No entanto, ele é observador e saberá exatamente quem faz isso apenas para tirar vantagem ou se aproximar. Ele também sabe que se destacar tem seus preços e por isso não deposita sua confiança em bajuladores.

Peixes

O pisciano prefere que as pessoas apreciem o que ele faz e não o que ele é. Por isso, quem muito o elogia pode acabar causando desconfiança e ser “cortado” sutilmente ao continuar com este tipo de investida. Este signo tende a ser ainda mais cuidadoso quando já foi passado para trás por pessoas que abusaram da sua bondade.