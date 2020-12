Os signos passam o Natal de 2020 voltados para os relacionamentos

Alguns signos do zodíaco podem passar o Natal de 2020 voltados para os relacionamentos, pois finalmente acessam energias importantes e transformadoras para área das suas vidas. Confira quais são:

Touro

Muitos taurinos refletem sobre o novo ciclo que está se aproximando em 2021 e pode trazer realizações importantes sobre confiança e amor. Novas etapas se aproximam e a lealdade se torna mais evidente, o que pode trazer passos importantes para alguns relacionamentos, além de maior segurança em si mesmo.

Gêmeos

Para alguns geminianos este é um momento de colocar em prática o equilíbrio buscado especialmente em relacionamentos amorosos. Novas perspectivas podem ser vislumbradas e portas se abrem aumentando os resultados buscados com assuntos do coração. Casais podem se estruturar melhor.

strong>Confira mais sobre os signos:

Leão

O leonino pode finalmente acessar seus traços de iniciativa e liderança em muitos aspectos da vida, inclusive nos assuntos amorosos. Ao aceitar a própria responsabilidade e também as críticas com mais consciência será possível estabelecer laços mais profundos e sinceros com companheiros, sejam eles antigos ou novos. As oportunidades se abrem diante de você.