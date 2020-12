Como cada signo do zodíaco conta mentiras

Cada signo do zodíaco costuma contar a mentira de uma forma e evitar ao máximo ser pego. Confira como:

Áries

O ariano se prepara para a mentira e se apega ao drama para que possam ser mais compreendidos e cuidados, ao invés de questionados.

Touro

O taurino mente como quem segue um caminho difícil. Ele falará de forma convincente apenas o necessário, se apegando a um ou outro detalhe, para mudar logo de foco.

Gêmeos

O geminiano mente inventando as coisas de forma caprichada, sem medo de chamar a atenção para o acontecimento que “mudou” sua vida.

Câncer

O canceriano pode apelar também para o drama para mentir bem, mas sempre terá uma certa insegurança de ser descoberto, o que o faz se esconder atrás da manipulação.

Leão

O leonino inventa verdadeiras histórias e pode exagerar na hora de mentir, mas certamente chamará a atenção do seu público.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

O virginiano é analítico ao mentir e, por mais desconfortável que se sinta, se concentrará de forma muito pontual em não deixar nenhum fio solto, passando muita convicção.

Libra

O libriano encara o ato de mentir como uma necessidade e sempre se baseará em um fundo de verdade para passar credibilidade usando sua lábia.

Escorpião

O escorpiano joga ao mentir e usa sua natureza observadora para conseguir manipular a situação com muito cuidado.

Sagitário

O sagitariano mente tentando controlar a si mesmo para não exagerar e dar um ar mais amigável, por mais que a questão seja séria. Alguns se apegam ao bom humor.

Capricórnio

O capricorniano mentirá com seriedade e detalhes para parecer verdade. Ele tende a esconder as coisas e tentar não tocar muito no assunto para evitar a culpa.

Aquário

O aquariano é muito criativo para elaborar mentiras e deixam seu poder para contar histórias tomar conta, como se fossem narradores.

Peixes

O pisciano apela para a sensibilidade e sempre tenta proteger algo ou alguém quando mente. Alguns podem se perder em sentimentos e demonstrar raiva, tristeza ou distanciamento quando isso acontece.