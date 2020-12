Os signos que mais serão beneficiados pela entrada do Sol em Capricórnio

Em 21 de dezembro o Sol entrará no signo de Capricórnio, um das mais trabalhadoras e perseverantes do zodíaco. Confira as signos que mais serão beneficiados por esta fase que dura até 19 de janeiro de 2021:

Touro

Momento em que o otimismo ganhará um espaço importante na sua vida e pode também influenciar quem está ao seu redor. É uma hora para estudar planos, especializações ou aprender o que sempre sonhou. Pode parecer difícil começar agora, mas saiba que a expansão da sua mente acontecerá de forma transformadora; use isso para a evolução e realização.

Virgem

Tudo agora começa a entrar em movimentos especiais, inclusive a vida amorosa. É possível que oportunidades ou mudanças positivas cheguem para trazer muito mais vontade de focar nos assuntos do coração. Trabalhe para alcançar as conexões que você sonha, ficando no atento e no comando, mas também deixando o caminho livre de controles excessivos; a vida pode surpreender.

Confira mais sobre os signos:

Capricórnio

Esta temporada chegará como uma brisa de otimismo na sua vida, desbloqueando muitos limites que o impediam de avançar até destinos mais felizes. Trabalho, relacionamentos e outras metas se tornam mais próximas. Um novo ciclo está se iniciando e o deixa enxergar o futuro com positividade, por mais que tudo pareça incerto. Confie na sorte e na perseverança.