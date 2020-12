8 modelos de agendas e calendários para planejar o ano de 2021

Nesses tempos digitais há quem acredite que usar agendas de papel é algo ultrapassado e pouco usual para muitas pessoas, mas seu uso ainda pode ajudar muito na organização de suas tarefas diárias.

Mas não é apenas isso. A neurociência afirma que escrever no papel ajuda a exercitar o cérebro. Para quem é "naturalmente" desorganizado, as agendas físicas são uma grande aliada pois são mais fáceis de visualizar os compromissos. Elas também não ficam sem bateria e não dependem da internet para funcionar. Por fim, são mais resistentes a quedas do que tablets e smartphones. Ainda não se convenceu? O preço não se compara e elas ainda podem dar um charme para quem usa.

Selecionamos 8 modelos de agendas e calendários que estão entre os mais vendidos do comércio eletrônico para você escolher o que mais se adequa às suas necessidades. Confira:

1. Prancheta Calendário Planner 12 Folhas Personalizadas



A prancheta é plastificada e decorada, tem prendedor de metal com suporte retrátil para pendurar. A opção de pendurar é ótima para não perder de vista o planejamento. Conta com espaço para prioridades do mês e anotações gerais. Compre a partir de R$ 26,52.

2. Planner Revista Pastel Azul Mensal Planejamento 68 fls



Este planner básico da Cícero em tons pastel, que tem folhas para planejamento mensal, recursos de planejamento e folhas pontilhadas em branco para organização tipo bullet journal. Compre a partir de R$ 55,10.

3. Agenda Espiral Bolso Happy 2021 Tilibra



Cores sortidas, envio de acordo com a disponibilidade em estoque. Número de folhas: 64 folhas. Compre a partir de R$ 10,95.

4. Agenda Espiral Planner Magic 2021 Tilibra Multicor



A agenda da Tilibra é toda temática de signos do Zodíaco, divisões de planejamento anual, mensal e semanal, folhas para anotações, cartela de adesivos e conteúdos sobre os signos e fases da Lua. Compre a partir de R$ 31,99.

5. Planner Revista Clássica Mensal



O Planner Mensal, para quem procura algo simples e compacto para organizar os meses sem grandes "firulas". Tem em tamanho pequeno, médio ou grande. Compre a partir de R$ 29,90.

6. Bloco Planner Floresta Tropical



Bloco com 18 folhas em papel Polén impressas – 80g/m². também pode ser usado como mousepad e tem encadernação blocada. Compre a partir de R$ 44,40.

7. Agenda Executiva Costurada Diária de Mesa Prática 2021 Tilibra



Para quem prefere um modelo tradicional é fabricado pela Tilibra há mais de uma década. Compre a partir de R$ 35,90.

8. Agenda Permanente São Domingos Multicor

Para as crianças que precisam de agenda para uso escolar não ficarem de fora, escolhemos essa agenda temática com a turma da Mônica (mas há também diversos outros temas). Compre a partir de R$ 54,43.

