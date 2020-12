Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Capricórnio

Até 19 de janeiro o Sol permanecerá em Capricórnio, um dos signos mais críticos e que busca sempre tirar conclusões completas sobre as coisas. Confira aqueles que mais serão afetados nesta fase:

Áries

Momento em que tudo pode parecer mais sério e a tendência a não pensar nas outras pessoas aumenta. É preciso ter cuidado para não afastar os outros ou aumentar os conflitos que deveriam ter uma resolução mais simples. Quando o estresse no trabalho e relacionamentos bater na porta, tente olhar as perspectivas positivas e as boas oportunidades ao seu redor para focar naquilo que realmente importa.

Câncer

Os relacionamentos de todos os tipos entram em foco, sejam colegas de trabalho, amigos, parceiros ou familiares, fazendo com que as coisas boas e ruins entrem em evidencia. Busque o equilíbrio e tente formar conexões mais estáveis para poder fazer as tudo funcionar com paciência. Pode ser necessário se doar menos emocionalmente e ser mais objetivo, algo que não é muito compatível com a sua natureza, mas tende a trazer mais leveza para as relações.

Confira mais sobre os signos:

Libra

Momento de introversão e que pode trazer muitas questões do passado de volta. É importante olhar para dentro de si com mais cuidado e buscar ficar mais forte com o apoio de pessoas queridas. Ao se sentir seguro, você pode refletir e planejar em paz. É importante ter um tempo para si e começar a amadurecer transformações internas.