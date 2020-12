Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 25 de dezembro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias e Natal:

Áries

Você vai entender esta semana que a paz e o amor devem entrar em sua vida. Não sabote a sua felicidade, pois seu signo é complicado no amor e deve relaxar para viver plenamente.

Organize-se para o Natal e se mantenha segura nesta pandemia. Tenha atenção com a saúde e cuide do resfriado; seu ponto fraco é a garganta e os pulmões. Você paga suas dívidas.

Não se sinta mal se alguém especial não lhe der um presente, nem todo mundo é tão detalhista quanto você. Você terá sorte no dia 24 de dezembro com os números 08 e 31, inclua sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Em 21 de dezembro, conecte-se com a sua intuição e faça desejos. Você vai se apaixonar por alguém do signo de Capricórnio ou Aquário que será muito compatível.

Touro

Você terá muita pressa esta semana para resolver coisas do trabalho; Você precisa descansar, então nestes dias de Natal tente curtir a família e esquecer um pouco o estresse do trabalho.

Você pode acabar viajando, mas deve se manter atento para não exagerar nos riscos e acabar se infectando. Controle gastos e tente não gastar muito fazendo as compras certas.

Em 24 de dezembro o perdão é valorizado e você fica em paz consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Se você tem algum rancor, cure-se e aproveite o momento com felicidade.

Você terá sorte com os números 03 e 21. Cuide dos problemas com álcool e excessos em geral para não ter nenhum tipo de ressaca moral. Controle seus impulsos e economize energia para começar o novo ano renovado.

Gêmeos

Você vai se lembrar esta semana das pessoas que não estão mais com você. Lembre-se que o que realmente importa são que todos ainda permanecem vivos em sua memória e coração.

Cuide de problemas como resfriados e dores de garganta com atenção. Quando se trata de presentes, você terá uma surpresa inesperada que o fará se sentir bem.

Se enfrentar algum problema familiar ou qualquer conflito busque o controle e não deixe isso aumentar. Você dá um presente ao seu parceiro ou pode pensar em fazer um pedido especial.

Você terá sorte com os números 04 e 55 no dia 24 de dezembro. Cuidado com fogos ou fogo e evite acidentes. Você compra roupas novas para renovar a aparência.

Câncer

Esta será uma semana muito especial e você sentirá que finalmente chegou a pessoa certa que o fará feliz em sua vida. A convivência entre pessoas queridas melhora.

Você ganha um presente que não esperava de alguém. Cuidado com os comentários na família e aproveite os momentos sem se envolver em conflitos. Você se prepara para uma pequena reunião em família e tudo sairá bem.

Cuidado com roubos ou perdas nas ruas. Você terá sorte no dia 24 de dezembro com os números 09 e 31, adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Se você não pode estar com sua família neste Natal, não fique triste e pense que logo tudo voltará ao normal. Seu espírito está sempre com as pessoas que ama e seu coração deve estar em paz.

Leão

Você estará com alguém muito especial esta semana. Seu signo é muito carinhoso e sempre precisa de um parceiro para se sentir bem, mas não é bom brincar com os sentimentos dos outros, então procure ter apenas um amor.

Uma reunião de última hora acontece em seu trabalho para revisar vendas ou administração. Você faz compras e suas melhores cores são o dourado e vermelho. Alguém do passado o procura para pedir seu perdão; aceite e cure seu coração.

Não exagere no consumo de álcool e controle-se para evitar maus momentos. Você terá sorte no dia 24 de dezembro com os números 03 e 27; pense em coisas puramente positivas para que tudo saia da melhor maneira. Aproveite o Natal.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

Você vai se sentir muito feliz esta semana e finalmente você está nos dias que mais gosta. Seu signo sempre busca um motivo para reunir a família, mas deve ter cuidado com as festas de Natal devido à pandemia.

Você faz compras de última hora. Tenha atenção com as dores nas pernas e nos ossos, evitando também o estresse durante as férias. Alguns podem decidir morar juntos ou se casar. Você recebe um convite.

Tenha cuidado com as brigas de rua ou roubos. Evite beber muito álcool para se afastar de problemas. Você recebe um presente inesperado e vai gostar muito. Você terá sorte no dia 24 de dezembro com os números 04 e 32, acrescente sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Libra

Momento de aproveitar os momentos de felicidade e restabelecer laços. Você pode fazer uma viagem. Tente não gastar muito e foque apenas no necessário. Você muda seu visual e fica com a melhor aparência.

Você ganha um presente do qual vai gostar muito e alguém que não esperava pode voltar na sua vida. Cuide de problemas de resfriado ou tente não beber muito álcool.

Você é carismático e atrai pessoas queridas, mas deve ter responsabilidade com o distanciamento social. No dia 24 de dezembro, a paz chega no seu coração e você tem lembranças bonitas. Seus números da sorte são 07 e 66.

Escorpião

Você receberá muitas surpresas agradáveis ​​esta semana. Um amor pode ser retribuído e palavras especiais são ouvidas. Sua energia se expande com força e isso irá garantir a felicidade em 24 de dezembro

Mentalize sua vida repleta de paz e amor para atrair o melhor. Tenha cuidado com os gastos excessivos e tente não comprar o que você não precisa. O convite para uma viagem pode ser feito.

Não fique triste se alguém não te der o que você quer de presente, o mais importante é o carinho com que essa pessoa transmite. Seus números da sorte são 01 e 29. Um amor do passado pode voltar.

Sagitário

Você vai ter muito trabalho atrasado, mas vai colocar em dia suas obrigações. Lembre-se que você já está saindo de férias e precisa deixar tudo bem organizado.

Por mais que receba convites para encontros de família é preciso não baixar a guarda e se cuidar. Você pensa no seu futuro e faz planos; lembre-se que em 2021 seu signo terá a sorte de começar algo seu e isso trará muito sucesso.

Tenha cuidado com o consumo de álcool ou outros vícios. É necessário ter autocontrole e viver da forma mais saudável possível. Você recebe dinheiro extra por uma dívida do passado.

Uma visita inesperada chega. Neste dia 24 de dezembro a sorte chega com os números 13 e 44, tente adicionar o seu aniversário para personalizar a sua sorte.

Capricórnio

Seu signo sempre quer ficar bem com todos e por isso se destaca como o mais generoso. Esta semana tenha cuidado com problemas de garganta e infecções; previna-se.

Dinheiro inesperado chega ou um presente que você vai gostar muito. Seja paciente com o seu parceiro e lembre-se que agora todos estão mais sentimentais; tente entender e ficar em paz.

Você muda o visual. Um amor do passado espera que você volte, mas é melhor fechar esse círculo e recomeçar com outra pessoa. Você terá sorte com os números 05 e 30. Você pode receber dinheiro extra. Tenha cuidado com o consumo de álcool e tente não beber muito para não perder o controle.

Aquário

Você vai analisar durante esta semana o que deve fazer para estar em paz com todos ao seu redor e colocar os rancores de lado. Seu signo é muito sentido e guarda as coisas por muito tempo; apenas lembre-se que este é um momento de perdão que beneficia não apenas os outros, mas também a você.

Relaxe e tenha os melhores momentos na companhia de quem ama. Um presente inesperado chega e pode ser de um amor. Evite os exageros, como beber muito álcool e se controle na presença de outras pessoas.

Um amor do passado espera que você volte. Você terá sorte no dia 24 de dezembro com os números 14 e 32; tente adicionar sua data de nascimento a eles para personalizar sua sorte.

Você decide tomar uma atitude, pois sente que é hora de progredir. Neste dia 21 de dezembro você receberá uma surpresa que lhe dará um grande prazer.

Peixes

Momento de se sentir mais relaxado e feliz com os teus familiares. Apenas evite fazer comentários negativos, especialmente os que envolvem problemas de separação, brigas ou amores do passado.

Você recebe um presente inesperado de um novo amor. Você faz compras de última hora para o jantar de Natal. Tenha cuidado com problemas de garganta ou pulmão; deixe de fumar.

O amor é o seu ponto fraco e você deve não dar tanta importância aos problemas para passar um Natal em harmonia. Seus números da sorte são 08, 09 e 70, e você pode ganha um prêmio. Você muda seu visual e se sente mais bonito. Casais terão uma ótima convivência.