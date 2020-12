Os signos que desapegam do passado com o Sol em Capricórnio

De 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2021, o Sol inicia sua temporada em Capricórnio, um signo que sempre se esforça ao máximo nos trabalhos e em tudo o que considera importante. Sendo assim, esta fase ajudará alguns signos a finalmente agir para desapegar do passado. Confira quais são:

Gêmeos

Assim como nestes últimos tempos, sua intimidade e vida amorosa ganham um espaço importante em suas reflexões e você passa a dar valor para coisas que antes passavam despercebidas.

Tudo tende a ficar mais sério agora e isso pode significar passos para evoluir na vida amorosa, especialmente para quem deseja desapegar do passado e dar chance ao novo.

Para alguns, as transformações são extremamente internas e atreladas ao entendimento dos acontecimentos, mas para outros, isso significa rompimentos ou finalizações reais daquilo que já não traz felicidade. Alguns casais podem decidir dar passos importantes para consolidar a relação.

Libra

Momento de reconexão intensa com o passado, o que pode trazer um período de olhar para dentro com atenção. É possível que sua vontade de socializar diminua e você passe a ficar mais introvertido, conectando-se mais somente com aqueles que são mais próximos.

Esta etapa será primordial para descobrir forças e encontrar a segurança para planejar seus próximos passos, refletindo também sobre aquilo que deve ser apenas guardado na memória como experiência, pois já não acrescenta na vivencia próspera que você está construindo.

As bagagens difíceis são deixadas de lado para a leveza o ajudar a acessar sua versão mais feliz, madura e ousada. Chegou a hora de iniciar uma viagem nova e abrir espaço para as experiências que o aguardam.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

Seu ânimo pode não ser o melhor no início desta fase, aquariano. No entanto, existe uma grande oportunidade de transformação que o ajudará a concluir ciclos e vislumbrar as possibilidades de um futuro que está prestes a ser construído.

O passado voltará de diversas formas e sua mente poderá escolher o que deve ir embora de uma vez por todas e o que ainda pode render experiências. O descanso o ajudará a se conectar melhor com os sentimentos e a intuição, o que proporcionará um “filtro” importante para tomar estas decisões.

Prepare-se para as emoções e tenha coragem, pois abrir mão e desapegar pode não ser nada fácil. A motivação com o novo virá em breve e o ajudará a se sentir melhor em todos os aspectos.