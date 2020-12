10 acessórios para maquiagem populares no comércio eletrônico

As festas de fim de ano, apesar da pandemia do covid-19, não estão proibidas. Muitas empresas estão fazendo a famosa "confraternização da firma" em versão online. Em casa, no Natal, as famílias também estão tomando os cuidados para se reunir. E antes do réveillon chegar haverá, com certeza, motivos para comemorar o fim de 2020, este ano tão difícil.

Todos sabemos que não há festas sem preparação e, no caso de muitas pessoas, sem um visual caprichado. Para te ajudar, selecionamos os 10 itens mais vendidos do comércio eletrônico brasileiro entre utensílios e acessórios de maquiagem – e se você comprar agora ainda dá tempo de chegar antes do fim do ano. Confira:

1. Esponja de Maquiagem Océane Acqua



A esponja mais vendida na Amazon é esta da Océane, que tem um lado poroso e outro de silicone, bom para aplicar produtos líquidos ou cremosos. Compre a partir de R$ 37,00.

2. Kit de Pincéis para Maquiagem Barbie Condor



Este kit da Barbie vem com um pincel para pó, um para sombra, um pente e escova para sobrancelhas, um pincel esponjinha e um pincel para lábios. Compre a partir de R$ 26,99.

3. Kit 12 Pincéis Profissional Maquiagem Pincel Macrilan



Se você estiver procurando por algo mais completo este kit da Macrilan vem com 12 pincéis diferentes para todos os usos. Compre a partir de R$ 69,29.

4. Cola Cílios 48H Incolor



Hipoalergênica e oftalmologicamente testada, esta cola para cílios tem longa duração, acabamento transparente e fórmula hipoalergênica. Compre a partir de R$ 23,50.

5. Cola de unha postiças profissional Secagem Rápida



Esta cola para unhas tem secagem rápida e pode tanto ser usada para fixar unhas postiças quanto para reparar unhas naturais. Compre a partir de R$ 9,50.

6. Limpador de Pincéis de Maquiagem



Este limpador de pincéis é feito de silicone com encaixe para os dedos, para facilitar na hora de higienizar os seus pincéis. Compre a partir de R$ 10,52.

7. Modelador de Cílios Soft Cromado



Um modelador de cílios com cabo antideslizante, que curva os cílios sem marcá-los. Compre a partir de R$ 10,90.

8. Aplicador de Cílios Postiços



Este aplicador de cílios postiços, para quem não tem a experiência para colocá-los só com as mãos. Compre a partir de R$ 7,81.

9. Folhas Removedoras de Oleosidade



Folhas removedoras de oleosidade, para dar um tchans na pele do rosto durante o dia sem se preocupar com borrar a maquiagem ou ter que aplicar mais produtos na pele. 50 peças. Compre a partir de R$ 8,50.

10. Puff para Pó Compacto Rosa Claro



Para aplicação de pós compactos e soltos, puff com alça em cetim. Feito com material extra macio, proporciona uma cobertura leve e natural. Compre a partir de R$ 7,47.

