Vídeo mostra cobra-rei intimidando capturadores ao se sentir ameaçada; espécie é a maior cobra venenosa do mundo

Um vídeo que mostrou a captura de cobras venenosas impressionou no YouTube. As imagens foram gravadas em Haiphong, no Vietnã.

Na gravação, é possível ver como o grupo de capturadores de repteis se deparou com uma cobra-rei, a espécie da maior cobra venenosa do planeta, que intimidou bastante diante das câmeras.

Confira o vídeo:

A cobra-rei é uma das mais treinadas por “encantadores” que tocam flautas, manipulam e pode chegar até a beijar estas criaturas mortais.

Esta cobra chega a ter mais de cinco metros de comprimento e tenta afastar os inimigos emitindo um som que pode ser comparado a um tipo rosnado.