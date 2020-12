Se você se pergunta qual é a frequência de sexo para ter um relacionamento feliz, nós temos a resposta

Em relação ao sexo na vida de um casal, existem muitas preocupações que são comuns e variam entre a duração , se o tamanho importa e, claro, a frequência de sexo aceitável.

Em particular, este último tem sido um ponto de inflexão entre que buscam satisfazer seu parceiro, muitas vezes colocando isso antes de seus próprios desejos, preocupações e interesses.

No entanto, como dizem os especialistas, o que é realmente importante é desfrutar o prazer sem cálculos ou matemática envolvidos, porque muitos fatores intervêm no desejo.

Sexo no parceiro e a frequência ideal

“A verdade é que os casais não devem ficar obcecados ou medir suas próprias vidas sexuais. O importante é estar sexualmente satisfeitos”, disse o terapeuta sexual Peter Kanaris ao El Confidencial.

Embora certos estudos mostrem quanto sexo os casais têm de acordo com suas idades, trata-se apenas de uma estimativa, pois cada relacionamento se desenvolve de maneira diferente.

Segundo estudo publicado pelo USA Today, pessoas entre 40 e 50 anos fazem sexo uma vez por semana, enquanto aquelas entre 20 e 30 anos estão em torno de duas, citadas no mesmo meio.

No entanto, as comparações não são produtivas. É normal que no início muitos casais façam sexo com muita frequência, mas a redução desses momentos não significa que o amor tenha acabado ou que haja um terceiro envolvido.

Cada pessoa é diferente e você não deve se sentir mal com a quantidade de sexo que faz, porque não há ninguém para decidir ou definir o quanto é normal ou aceitável. Aproveitar ao máximo é a única regra.

Da mesma forma, passar por sequências com mais ou menos sexo não é indicação de que sempre será assim, já que a vida sexual é influenciada pelos momentos que vivemos.

