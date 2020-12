Os signos do zodíaco que desconfiam de gente sincera de mais

Alguns signos do zodíaco tendem a desconfiar de pessoas que tentam provar a todo custo o quanto são sinceras e se apoiam nesta característica como se ela fosse o carro chefe da sua personalidade. Confira quais são:

Touro

Quando alguém se gaba de mais da própria sinceridade e faz o possível para mencionar o quanto diz o que pensa, o taurino ficará com um pé atrás. A desconfiança pode aumentar ainda mais se a pessoa também for insistente e pontuar isso em todas as conversas ou assuntos possíveis.

Escorpião

Os escorpianos são desconfiados por natureza, mas isso pode aumentar bastante com pessoas que se apresentam como as mais sinceras e sempre tem uma opinião para dar. Eles não são tolos e acreditam que todos possuem segredos, achando mais confiável quem espera o momento certo para dizer o que pensa.

Capricórnio

O capricorniano pode observar cuidadosamente e com desconfiança quem recalca o quanto é sincero. Ele sabe que o caminho para a verdade não é fácil e, por mais que possa ir direto ao ponto diversas vezes, reconhece que nem tudo o que sai pela boca das pessoas pode ser 100% real sempre.

Peixes

O pisciano guarda muitas verdades apenas para si durante um bom tempo e as pessoas que precisam ser sinceras a todo momento o deixa surpreso. Sua desconfiança tende a ser ainda maior quando isso é mais marcado por elogios, do que por criticas, pois tende a não encarar a bajulação como algo muito positivo.