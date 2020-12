Os signos que podem ter oportunidades no amor este fim de semana

Durante este fim de semana, alguns signos poderão ter a sorte de atrair oportunidades interessantes para a vida amorosa. Confira quais são:

Gêmeos

A vida amorosa pode ter uma guinada importante. Acontecimentos intensos podem surpreendê-lo e, especialmente neste sábado, o poder de atração aumenta. Apenas é preciso ter calma e deixar que tudo flua, já que os relacionamentos profundos e sérios são o seu maior desejo agora. Sinta-se confiante e conte com a sua sorte!

Câncer

Este é um momento de expansão dos relacionamentos e busca pela intimidade. As energias podem ser transformadoras e trarão oportunidades interessantes para solteiros ou dentro dos relacionamentos. Em caso de desentendimentos, é importante apostar no diálogo e entendimento do outro, buscando soluções respeitosas para poder aproveitar esta fase renovadora 100%.

Libra

Este é um ótimo momento para abrir o coração e se permitir fazer novas conexões. A vida romântica começa a se expandir e essa tendência será um marco também para 2021. Os acontecimentos tendem a ser positivos, repletos de romance e sensualidade, mas as emoções também afloram e isso pede atenção. Amores do passado podem voltar; finalize em paz e se abra para o novo.