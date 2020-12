Centro adoção busca família para o cão Pedrinho, que há 10 anos vive no abrigo

Apesar do porte robusto e dos 25 kg, Pedrinho mantém um olhar triste, assustado, meio sem emoção. Olhar de quem está cansado e já perdeu a esperança de um dia pertencer a uma família.

Ele foi deixado na COSAP (Coordenadoria da Saúde e Proteção do Animal Doméstico) em 2010, e há 10 anos espera para ser adotado. Pedrinho até chegou a ser adotado, mas a família o devolveu depois de 6 meses porque estava mudando e não podia mais manter animais em casa.

De acordo com os assistentes do abrigo, Pedrinho é muito dócil, gosta de brincar e passear, mas não gosta de ficar sozinho. Prefere a companhia das pessoas.

Pedrinho é uma das carinhas tristes que podem ser vistas no abrigo, todos à espera de um lar, às vezes, por décadas.

Reprodução

São cães e gatos abandonados, muitas vezes à própria sorte, como o pastor alemão Joaquim, que foi deixado amarrado e com focinheira debaixo de um sol escaldante, na grade do portão em frente a uma unidade de saúde da prefeitura.

Na maioria dos casos, são cães adultos, que dificilmente terão chance de adoção, pois as pessoas preferem adotar filhotes. Mas a coordenadora do Cosap, Analy Xavier, garante que existem vantagens em adotar um cão adulto também:

“A gente já sabe o tamanho que ele vai ficar. É diferente de se adotar um bebezinho fofo, pela empolgação, e ele cresce muito. Além disso, você já conhece o temperamento, já sabe exatamente como ele é, e isso para a adoção é muito importante, para que seja compatível o perfil do adotante com o perfil do animal”, explica.

Os animais adultos, segundo ela, também fazem menos bagunça, destroem menos os objetos e são mais resistente às doenças. “Fora a vantagem de você dar uma nova oportunidade para um animal que é negado e rejeitado, por já ser adulto. É perceptível a retribuição e a gratidão que eles demonstram quando têm uma oportunidade com uma nova família”, disse Analy.

Se você se interessou pela história de Pedrinho e quer conhecer os outros cães e gatos que esperam por um lar, basta acessar o portal SP156, onde vai encontrar os documentos necessários para adotar um pet e as fotos dos animais.

Mas lembre-se. Adotar um animal é um processo de guarda responsável e o cuidador deve zelar com carinho pela saúde física, mental e pela segurança do animal.